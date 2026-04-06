राहुल गांधी ने पीएम मोदी से दागा सवाल, बोले- हर संकट में सबसे पहले गरीब क्यों मरता है

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) पर बड़ा हमला बोला है। सोमवार को एक्स पोस्ट पर राहुल गांधी ने लिखा कि मोदी जी ने कहा था कि रसोई गैस संकट (LPG Gas Crisis) को कोरोना महामारी (COVID) की तरह हैंडल करेंगे। उन्होंने जो कहा सच में वही किया।

बिल्कुल कोविड (COVID) के जैसे ही नीति शून्य, घोषणा बड़ी, और बोझ गरीबों पर। राहुल ने लिखा कि 500-800 रुपये की दिहाड़ी कमाने वाले प्रवासी मज़दूरों के लिए रसोई गैस पहुंच से बाहर हो गई है। रात को घर लौटते मज़दूर के पास चूल्हे जलाने तक के पैसे नहीं। नतीजा – शहर छोड़ो, गांव भागो। जो मज़दूर कपड़ा मिल (Textile Mills) और फैक्ट्रियों (Factories) की रीढ़ हैं। आज वही टूट रहे हैं।

कपड़ा सेक्टर (Textile Sector) पहले से आईसीयू (ICU) में है। मैन्यूफैक्चरिंग (Manufacturing) दम तोड़ रही है और यह संकट आया कहां से? कूटनीति की मेज़ पर हुई उस चूक से जिसे सरकार आज तक स्वीकार नहीं करती। राहुल गांधी ने कहा कि जब अहंकार नीति बन जाए – अर्थव्यवस्था चरमराती है, मज़दूर पलायन करते हैं, उद्योग बर्बाद होते हैं और देश दशकों पीछे धकेल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि सवाल एक ही है कि हर संकट में सबसे पहले गरीब क्यों मरता है? चुप मत रहो। यह सिर्फ़ गरीब का नहीं, हम सबका सवाल है।