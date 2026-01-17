राहुल गांधी दिल्ली से इंदौर के लिए रवाना, दूषित जल से पीड़ित परिवारों और मरीजों से करेंगे मुलाकात

  1. हिन्दी समाचार
Indore contaminated water case: देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में दूषित जल से लोगों की मौतों और उल्टी-दस्त की फैली बीमारी को मुद्दा गरमाया हुआ है। विपक्ष इस मामले में मध्य-प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर हमलावर है। इस बीच, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी दिल्ली से इंदौर के लिए रवाना हो गए हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

जानकारी के अनुसार, कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को इंदौर में पानी खराब होने से उल्टी और दस्त की बीमारी से प्रभावित परिवारों और मरीजों से मिलेंगे। राहुल दूषित जल से प्रभावित इलाके भागीरथपुरा के लोगों से मुलाक़ात कर जमीनी हालातों का जायजा लेंगे। इसके बाद वह बॉम्बे हॉस्पिटल का दौरा करेंगे, जहां पर दूषित जल से बीमार होने के बाद भर्ती हुए लोगों से मुलाकात कर उनका हाल-चाल जानेंगे।

इस दौरान विपक्ष के नेता उन परिवारों से भी मिलने वाले हैं, जिन्होंने अपनों को खो दिया। राहुल गांधी का यह दौरा दूषित पानी से प्रभावित लोगों की स्थिति को समझने और उनकी आवाज़ को सामने लाने के लिए किया जा रहा है। कथित तौर पर इंदौर में दूषित जल से 23 लोगों की मौत हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन का कहना है कि गंदे पानी से सिर्फ 15 लोगों की मौत हुई है, जबकि 6 लोगों की जान अन्य कारणों से गयी है।

