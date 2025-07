‘राहुल गांधी ओबीसी वर्ग के दूसरे आंबेडकर, वह इस बात को साबित करेंगे’

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद उदित राज (Former MP Udit Raj) ने शनिवार को अपने एक बयान में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की तुलना संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर (Constitution maker Dr. Bhimrao Ambedkar) से की। उदित राज (Udit Raj) ने कहा कि अगर अन्य पिछड़ा वर्ग उस बात को सुनता है, जो राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने भागीदारी न्याय सम्मेलन के दौरान कही, तो राहुल गांधी (Rahul Gandhi) इस बात को साबित कर देंगे कि वे ओबीसी वर्ग (OBC Class) के दूसरे आंबेडकर हैं।

OBCs will have to think that history does not give opportunities for progress again and again. They should follow and support what Rahul Gandhi said in the Talkatora Stadium conference. If they do so, then Rahul Gandhi will prove to be the second Ambedkar for them.

