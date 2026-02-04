राहुल को मिला पवार का साथ, बोले- पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की बातों पर संसद में चर्चा जरूरी, भारत-अमेरिका ट्रेड डील किसानों के लिए ‘खतरा’

बारामती: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार (एनसीपी-एसपी) के अध्यक्ष शरद पवार ने बुधवार को चिंता व्यक्त की कि भारत और अमेरिका के बीच नया व्यापार समझौता निकट भविष्य में भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। उन्होंने आगाह किया कि अगर अमेरिका भारत में कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाता है, तो इससे भारतीय किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। उन्होंने राहुल गांधी के संसद में दिए बयानों और पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की बातों पर भी चर्चा की जरूरत बताई।

हालांकि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का विस्तृत मसौदा अभी पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं किया गया है, पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वर्तमान में उपलब्ध जानकारी भारतीय किसानों के लिए चिंता का विषय है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पवार ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर कुछ खास “चिंताओं” पर प्रकाश डाला।

हालांकि अमेरिका ने भारत से निर्यात होने वाले सामानों पर टैरिफ कम करने का फैसला किया है, जो एक सकारात्मक कदम है, पवार ने कहा कि उन्हें पारस्परिक व्यवस्थाओं के बारे में यकीन नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा रिपोर्टों से पता चलता है कि इस समझौते से अमेरिका को अपने कृषि उत्पादों को भारत को निर्यात करने की अनुमति मिल जाती है।

पवार ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका एक आर्थिक महाशक्ति है। उन्होंने कहा, कि अगर वे भारत को विशिष्ट कृषि उत्पादों का बड़े पैमाने पर निर्यात शुरू करते हैं, तो इससे घरेलू बाजार में अस्थिरता आ सकती है और स्थानीय किसानों को नुकसान हो सकता है। अमेरिका एक शक्तिशाली राष्ट्र है। अगर वे हमारे बाजारों में निर्यात शुरू करते हैं, तो इसका हमारी कृषि पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा।”

पवार ने कहा कि कुछ दिनों में पूरी स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही वह इस पर आगे टिप्पणी करेंगे। पवार ने केंद्रीय बजट पर भी टिप्पणी की। उन्होंने बताया कि अपने 58 साल के करियर (महाराष्ट्र विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा सहित) में उन्होंने कभी भी केंद्रीय बजट का प्रस्तुतीकरण नहीं छोड़ा। हालांकि, अजीत पवार की दुर्घटना के कारण वे दिल्ली नहीं जा सके और बजट को प्रत्यक्ष रूप से सुनने से वंचित रह गए।

उन्होंने राहत व्यक्त की कि कोई नया कर नहीं लगाया गया जिससे आम आदमी को परेशानी हो। हालांकि, उन्होंने कहा कि विकास की गति बढ़ाने के लिए और अधिक ठोस कदम उठाए जाने की उम्मीद है। पवार ने मौजूदा राजनीतिक स्थिति के बारे में मीडिया को संबोधित किया। त्रासदी के तुरंत बाद उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के सुनेत्रा पवार के फैसले के बारे में पूछे जाने पर, जिसने विवाद को जन्म दिया है और कई सवाल खड़े किए हैं, वरिष्ठ पवार ने इस पर चुप्पी साधे रखी।

उन्होंने कहा कि मैं सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण समारोह के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता और इसके बजाय उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं और भारत-चीन सीमा पर चल रही स्थिति पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर समझा। एनसीपी के दो गुटों के विलय के मुद्दे पर, पवार ने, जिन्होंने उल्लेख किया था कि अजित पवार द्वारा 12 फरवरी को इसकी घोषणा किए जाने की उम्मीद है, इस संबंध में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की टिप्पणी की आलोचना की।