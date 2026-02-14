राहुल गांधी बोले- तेलंगाना लोकल बॉडी चुनाव में जीत, कांग्रेस सरकार की पॉलिसी का है साफ समर्थन

Telangana Municipal Election Results 2026 : तेलंगाना के म्युनिसिपल चुनावों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि बीआरएस दूसरे नंबर पर रही और भाजपा संघर्ष करती नजर आयी। कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आयी है। राहुल ने शनिवार को कहा कि ये जीत कांग्रेस सरकार की पॉलिसी का साफ समर्थन है।
Telangana Municipal Election Results 2026 : तेलंगाना के म्युनिसिपल चुनावों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि बीआरएस दूसरे नंबर पर रही और भाजपा संघर्ष करती नजर आयी। कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आयी है। राहुल ने शनिवार को कहा कि ये जीत कांग्रेस सरकार की पॉलिसी का साफ समर्थन है।
राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा, ” तेलंगाना लोकल बॉडी चुनाव में जीत कांग्रेस सरकार की लोगों को सबसे पहले रखने वाली पॉलिसी का साफ़ समर्थन है, जो सामाजिक न्याय, सम्मान और सबको साथ लेकर चलने वाले विकास पर आधारित हैं। हर कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता को दिल से धन्यवाद। यह जीत आपकी और तेलंगाना के लोगों की है। प्रजाला तेलंगाना का हमारा विज़न – जहाँ हर परिवार तक तरक्की पहुँचे – अटल है।”
The Telangana local body polls win is a clear endorsement of Congress govt's people-first policies rooted in social justice, dignity, and inclusive growth.
Heartfelt thanks to every Congress karyakarta and leader. This victory belongs to you and to the people of Telangana.
Our…
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 14, 2026
बता दें कि तेलंगाना के म्युनिसिपल चुनावों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, जिसने 116 म्युनिसिपैलिटी में फैले 2,582 वार्ड में से 1,347 वार्ड जीते हैं, यह जानकारी आखिरी नतीजों में मिली है। भारत राष्ट्र समिति 714 वार्ड के साथ दूसरे नंबर पर रही, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 261 वार्ड जीते। बाकी 256 वार्ड दूसरी पार्टियों और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने जीते।