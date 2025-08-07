राहुल गांधी बोले- वोट चोरी हमारे लोकतंत्र पर है एटम बम, चुनाव आयोग से कहा साबित कीजिए बीजेपी के साथ नहीं है मिलीभगत

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने गुरूवार को चुनाव आयोग (Election Commission) को सीधी चुनौती दे दी है। चुनाव आयोग (Election Commission) के खिलाफ वोट चोरी का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा है कि अगर आयोग भाजपा के साथ मिली हुई नहीं तो वह इस बात को साबित करे। राहुल ने कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में कथित ‘चुनाव धांधली’ का हवाला देते हुए कहा है कि चुनाव आयोग (Election Commission) बार-बार मांगे जाने पर भी वोटरों का इलेक्ट्रॉनिक डेटा और सीसीटीवी फुटेज नहीं सौंप रहा है और इससे स्पष्ट है कि दाल में कुछ काला है।

इससे पहले राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने बीते सप्ताह चुनाव आयोग (Election Commission) के खिलाफ एटम बम होने का दावा किया था। इसके बाद गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन का राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए कई ‘सबूत’ दिखाए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस को सारे सबूत इकट्ठा करने में 6 महीने से ज्यादा का समय लगा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने दावा किया कि कर्नाटक की वोटर लिस्ट में कई नाम, एड्रेस फर्जी थे। उन्होंने कुछ दस्तावेजों में यह भी दिखाया कि एक ही पते पर कई लोगों का नाम दर्ज होने के साथ-साथ हजारों मतदाताओं का फर्जी पता दर्ज था।

सबूत पेश करने के बाद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया। इस दौरान यह पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इस मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, उन्होंने जवाब दिया है कि उनका मकसद देश की युवाओं को इसके प्रति आगाह करना है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि अब गेंद चुनाव आयोग (Election Commission) के पाले में हैं और उन्हें साबित करना है कि वोट चोरी में उनकी मिलीभगत नहीं है।

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने एक सवाल के जवाब में कहा, कि अगर चुनाव आयोग (Election Commission) ने हमें अब भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग डेटा नहीं दिया, सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया, तो वे इस अपराध का हिस्सा हैं। अगर अगर वे इसका हिस्सा नहीं हैं तो डेटा दीजिए। हम महाराष्ट्र चुनाव से ही उनसे आंकड़े मांग रहे हैं। चुनाव आयोग साबित करें कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे।”

कर्नाटक के बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट का उदाहरण देते हुए राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कुछ नाम दिखाए। राहुल गांधी ने टीका कुमारी आचार्य नाम की महिला वोटर का उदाहरण वीडियो स्क्रीन पर दिखाया। 35 साल की इस महिला मतदाता के घर का नंबर जीरो है। इनका EPIC नंबर SVF8280943 है। इस महिला के पति का नाम YTDTR है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने टेक राज सपकोटा नाम के वोटर का उदारण दिया। 40 साल के इस वोटर के पिता का नाम DFOGADF है। इनके घर का नंबर 0 है। इनका EPIC नंबर SVF8249344 है। इसी बूथ पर 38 साल की वोटर सरिता देवी के पिता का नाम ITSDLHUG है। उनके घर का नंबर 0 है। ये बूथ नंबर 432 के मतदाता हैं।

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि तीन तरह के धांधलियां हैं। या तो घर का पता होता ही है नहीं है, या तो फिर एड्रेस जीरो है, हाउस नंबर जीरो, स्ट्रीट नंबर जीरो, या फिर घर के पते को वैरीफाइड ही नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि ऐसे 40 हजार वोटर हैं। आगे राहुल ने एक घर में दर्जनों मतदाताओं के रहने का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि एक घर में 80 मतदाता रह रहे थे। राहुल ने बूथ नंबर 470 का उदाहरण दिया। ये एक कमरे का घर था। राहुल ने बूथ नंबर 366 का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि यहां 46 वोटर जो कि अलग अलग परिवारों से थे वे एक ही बेडरूम के घर में रह रहे थे। जब हम यहां गए तो यहां कोई नहीं मिला। राहुल ने कहा कि जब हम वहां गए तो उनमें किसी का भी निशान नहीं मिला। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि क्या बीयर बनाने की एक जगह में 68 लोग रह सकते हैं। इस जगह का नाम 153 BIERE क्लब था। राहुल ने कहा कि जब हम इस जगह पर पहुंचे और पूछे कि ये लोग कौन थे और कहां गए तो इसका कोई जवाब नहीं मिला?

कांग्रेस नेता ने कहा कि 4132 वोटर्स ऐसे थे जिनके फोटो स्पष्ट नहीं थे या उनकी तस्वीरें काफी छोटी थीं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि फर्स्ट टाइम वोटर के नाम भी काफी गड़बड़ियां हुई हैं। 33692 मतदाता ऐसे थे जिनके नाम पर फॉर्म-6 का गलत प्रयोग किया गया। राहुल ने कहा कि शकुन रानी कि महिला जिनकी उम्र 70 साल है उन्होंने वो दो बार वोटर लिस्ट में हैं। इस वोटर के नाम पर फॉर्म-6 का गलत इस्तेमाल किया गया। इन्होंने या इनके नाम पर किसी व्यक्ति ने दो बार वोट किया है।