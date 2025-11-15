  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. राहुल गांधी पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास की बिहार चुनाव की हार की समीक्षा

राहुल गांधी पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास की बिहार चुनाव की हार की समीक्षा

बिहार विधानसभा चुनावों में महागठबंधन की करारी हार के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नई दिल्ली स्थित आवास का दौरा किया। इस बैठक में राज्य में पार्टी के खराब प्रदर्शन का आकलन करने पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है। इससे पहले शुक्रवार को राहुल गांधी ने दावा किया कि बिहार विधानसभा चुनाव शुरू से ही अनुचित था। क्योंकि पार्टी 61 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद दोहरे अंक हासिल करने में विफल रही।

By Satish Singh 
Updated Date

पटना। बिहार विधानसभा चुनावों में महागठबंधन की करारी हार के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नई दिल्ली स्थित आवास का दौरा किया। इस बैठक में राज्य में पार्टी के खराब प्रदर्शन का आकलन करने पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है। इससे पहले शुक्रवार को राहुल गांधी ने दावा किया कि बिहार विधानसभा चुनाव शुरू से ही अनुचित था। क्योंकि पार्टी 61 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद दोहरे अंक हासिल करने में विफल रही। 2020 के बिहार चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने 70 सीटों पर चुनाव लड़कर 19 सीटें जीतीं।

पढ़ें :- बगावत पर बीजेपी का ताबड़तोड़ एक्शन, पूर्व केन्द्रीय आरके सिंह, MLC अशोक अग्रवाल व कटिहार की मेयर उषा अग्रवाल को किया सस्पेंड

राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी चुनाव के बाद अपने प्रदर्शन की समीक्षा करेगी और आश्वासन दिया कि कांग्रेस संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ती रहेगी। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने महागठबंधन की हार के लिए वोट चोरी को जिम्मेदार ठहराया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और चुनाव आयोग को इसके पीछे मास्टरमाइंड बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान की रक्षा और लोकतंत्र को बचाने के अपने अभियान के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार में कांग्रेस की मुश्किलें 2025 के चुनावों में भी जारी रहीं, जहां पार्टी ने 60 सीटों पर चुनाव लड़ा और केवल छह पर ही जीत हासिल कर पाई, जो कि 10 प्रतिशत से भी कम की निराशाजनक रूपांतरण दर है। महागठबंधन में उनकी सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल को केवल 25 सीटें मिलीं, जिससे 243 सदस्यीय विधानसभा में गठबंधन की कुल सीटें 35 हो गईं। इस बीच एनडीए ने 2025 के बिहार चुनावों में ऐतिहासिक भारी जीत दर्ज की और राज्य की 243 में से 202 सीटें जीत लीं। सत्तारूढ़ गठबंधन ने 243 सदस्यीय सदन में तीन-चौथाई बहुमत हासिल किया। यह दूसरी बार है जब एनडीए ने विधानसभा चुनावों में 200 का आंकड़ा पार किया है। 2010 के चुनावों में एनडीए 206 सीटें जीती थीं। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी ने 89 सीटें जीतीं, जनता दल (यूनाइटेड) ने 85, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) (एलजेपीआरवी) ने 19, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) (एचएएमएस) ने पांच और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने चार सीटें जीतीं। अन्य महागठबंधन दलों, जिनमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (लिबरेशन) सीपीआई (एमएल) (एल), भारतीय समावेशी पार्टी (आईआईपी) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) सीपीआई (एम) शामिल हैं, ने क्रमशः दो, एक और एक सीटें हासिल कीं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने पांच सीटें जीतीं, और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) को एक सीट मिली।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक

बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई नवनिर्वाचित विधायकों...

बगावत पर बीजेपी का ताबड़तोड़ एक्शन, पूर्व केन्द्रीय आरके सिंह, MLC अशोक अग्रवाल व कटिहार की मेयर उषा अग्रवाल को किया सस्पेंड

बगावत पर बीजेपी का ताबड़तोड़ एक्शन, पूर्व केन्द्रीय आरके सिंह, MLC अशोक...

बिहार चुनाव के बाद ​केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की मुलाकात

बिहार चुनाव के बाद ​केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री...

Nowgam Police Station Blast : धमाके की कहानी जानें प्रत्यक्षदर्शियों की जुबानी, चारों ओर लाशें बिखरी थीं...हर तरफ धुआं ही धुआं'

Nowgam Police Station Blast : धमाके की कहानी जानें प्रत्यक्षदर्शियों की जुबानी,...

राहुल गांधी पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास की बिहार चुनाव की हार की समीक्षा

राहुल गांधी पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास की बिहार चुनाव...

Nowgam Police Station Blast : गृह मंत्रालय ने कहा-सैंपल लेने के दौरान हुआ विस्फोट, धमाके के कारणों की जा रही है जांच

Nowgam Police Station Blast : गृह मंत्रालय ने कहा-सैंपल लेने के दौरान...