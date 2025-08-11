राहुल गांधी देश के अधिकार को विदेशियों और अपने निहित वोटबैंक को चाहते हैं सौंपना...धर्मेंद्र प्रधान ने SIR के मुद्दे पर घेरा

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और कथित वोट चोरी के खिलाफ पैदल मार्च निकाला। विपक्ष के सांसद संसद से चुनाव आयोग तक पैदल मार्च करने वाले थे लेकिन पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया। इसको लेकर देश का सियासी पारा बढ़ा हुआ है। वहीं, केंद्रीय मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने विपक्षी नेताओं पर बड़ा हमला बोला है।

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, मतदाता सूची से अगर किसी सही मतदाता का नाम कटता है तो उसको जोड़ने की भी प्रक्रिया है। चुनाव आयोग ने भी यह स्पष्ट किया है कि जहां-जहां SIR हो रहा है, वहां कोई सही मतदाता कटता है तो उसको जोड़ने की व्यवस्था है।

मैं राहुल गांधी को खुली चुनौती देता हूं, वह बिहार जाएं और जिनके नाम कटने की बात वो कर रहे हैं, उनका नाम जुड़ा कर आएं। चुनाव आयोग में इतनी निष्पक्षता है, संविधान में इतनी ताक़त है कि नाम जुड़ जाएगा। राहुल गांधी में दम ही नहीं है। वह इस बहाने घुसपैठियों के नाम भरना चाहते हैं, देश के अधिकार को विदेशियों और अपने निहित वोटबैंक को सौंपना चाहते हैं।

वहीं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, चर्चा के लिए चुनाव आयोग ने बुलाया था, राहुल गांधी क्यों नहीं गए? राहुल गांधी भाग रहे हैं। वे जवाब दें कि क्यों भाग रहे हैं? राहुल गांधी समेत विपक्षी नेता चाहे RJD के तेजस्वी यादव हो या TMC की ममता बनर्जी ये सब बेनकाब हो रहे हैं।