राहुल गांधी का नया दावा- सॉफ्टवेयर के जरिये कांग्रेस का वोट किया जा रहा डिलीट, दलित-ओबीसी-आदिवासी और अल्पसंख्यक निशाने पर

Rahul Gandhi Press Conference Live: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कथित वोट चोरी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राहुल गांधी ने दावा किया कि सॉफ्टवेयर के जरिये कांग्रेस का वोट डिलीट किया जा रहा है, दलित, ओबीसी, आदिवासी और अल्पसंख्यक निशाने पर हैं। राहुल ने कहा, “मैं आपको दिखाने जा रहा हूं… भारत के युवा, भारत के लोग आज इसका सबूत देंगे जो बिल्कुल साफ है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त उन लोगों को बचा रहे हैं जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को नष्ट किया है। मैं आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि किस तरह से वोट जोड़े और हटाए जा रहे हैं और यह कैसे किया जाता है।”

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “कुछ ताकतें पूरे भारत में लाखों मतदाताओं के नाम हटाने के लिए व्यवस्थित रूप से निशाना बना रही हैं… अलग-अलग समुदायों, खासकर जो विपक्ष को वोट दे रहे थे, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, ओबीसी, को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। हमने यह कई बार सुना था और अब हमें इसका 100% सबूत मिल गया है।” राहुल गांधी ने कहा, ‘मुख्य चुनाव आयुक्त उन लोगों को ‘बचा रहे’ हैं जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को ‘नष्ट’ किया है। कुछ लोग लाखों मतदाताओं के नाम हटाने के लिए उन्हें ‘सुनियोजित तरीके से निशाना’ बना रहे हैं; अल्पसंख्यकों और दलितों को निशाना बनाया जा रहा है।’

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा, “कर्नाटक के अलंद निर्वाचन क्षेत्र में 6,018 वोट डिलीट पाए गए… वह व्यक्ति संयोगवश पकड़ा गया। एक बूथ अधिकारी ने देखा कि उसके अपने चाचा का वोट डिलीट कर दिया गया था।” कांग्रेस नेता का दावा है कि कर्नाटक के अलंद में कांग्रेस के मतदाताओं को निशाना बनाने के लिए फर्जी लोगों द्वारा 6018 वोट हटाने के आवेदन दायर किए गए थे। उन्होंने कंप्यूटर पर दावा किया कि वोटों को हटाने का काम किसी व्यक्ति के ज़रिए नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके केंद्रीकृत तरीके से किया गया। कांग्रेस के गढ़ में योजनाबद्ध तरीके से वोटों को हटाया गया। कर्नाटक सीआईडी ​​ने चुनाव आयोग से वोट हटाने के विवरण मांगते हुए जाँच शुरू कर दी है, लेकिन चुनाव आयोग विवरण नहीं दे रहा है।’

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कर्नाटक में कथित वोट चोरी के ‘सबूत’ दिखाते हुए दावा किया कि यह चोरी खास तौर पर उन बूथों पर हुई जहाँ कांग्रेस जीत रही थी। उन्होंने आगे दावा किया कि ‘गोदाबाई’ के नाम से एक फर्जी लॉगिन बनाया गया और 12 वोटों को हटाने की कोशिश की गई। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग मतदाताओं के नाम हटाने का ब्यौरा न देकर लोकतंत्र के ‘हत्यारों’ का बचाव कर रहा है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में मतदाताओं के ‘बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए’। मुख्य चुनाव आयुक्त को भारतीय लोकतंत्र की ‘हत्या’ करने वाले लोगों को बचाना बंद करना चाहिए। यह वोटों को हटाकर ‘वोट चोरी’ का एक और उदाहरण है; मुख्य चुनाव आयुक्त को एक हफ्ते के भीतर ‘वोट हटाने’ का ब्यौरा उपलब्ध कराना चाहिए।’

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग मतदाताओं के नाम हटाने का ब्यौरा न देकर लोकतंत्र के ‘हत्यारों’ का बचाव कर रहा है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में मतदाताओं के ‘बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए’; मुख्य चुनाव आयुक्त को भारतीय लोकतंत्र की ‘हत्या’ करने वाले लोगों को बचाना बंद करना चाहिए। यह वोटों को हटाकर ‘वोट चोरी’ का एक और उदाहरण है; मुख्य चुनाव आयुक्त को एक हफ्ते के भीतर ‘वोट हटाने’ का ब्यौरा उपलब्ध कराना चाहिए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दावा किया कि ‘सूर्यकांत’ नाम के एक व्यक्ति की पहचान का इस्तेमाल कथित तौर पर 14 मिनट में 12 फ़र्ज़ी वोट विलोपन फ़ॉर्म भरने के लिए किया गया।

कांग्रेस नेता ने यह भी दावा किया कि ‘बबीता चौधरी’ नाम की एक व्यक्ति के वोट विलोपन फ़ॉर्म को ग़लत तरीके से ‘सूर्यकांत’ के नाम से दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा, ‘यह अभी भी एच बम नहीं है, यह आ रहा है।’ उन्होंने कहा, “आइए जानते हैं कि मैं ज्ञानेश कुमार पर इतना सीधा आरोप क्यों लगा रहा हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि कर्नाटक सीआईडी ​​ने चुनाव आयोग से वोटों के हटाए जाने की जानकारी माँगते हुए जाँच शुरू की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने जानकारी नहीं दी।”

राहुल गांधी ने कहा, “कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भारतीय लोकतंत्र की ‘हत्या’ करने वाले लोगों को बचाना बंद करना चाहिए।” कथित वोट चोरी पर उन्होंने कहा, “मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने वाले लोगों को बचाना बंद करना चाहिए। हमने आपको 100 प्रतिशत, बुलेटप्रूफ… सबूत दिया है। इसमें संदेह हो सकता है। चुनाव आयोग को एक हफ्ते के भीतर इन फोन नंबरों और ओटीपी का डेटा जारी करना होगा, अन्यथा हमें पक्का पता चल जाएगा कि ज्ञानेश कुमार उन लोगों को बचा रहे हैं जो संविधान को नष्ट कर रहे हैं और उस पर हमला कर रहे हैं।”