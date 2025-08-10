शकुन रानी को ‘डबल वोटर’ बताकर घिरे राहुल: EC ने डेटा पर उठाए सवाल, कहा-पेश करें दस्तावेज

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस भेजा है। शकुन रानी नाम की महिला की ओर से दो बार मतदान को लेकर दिखाए गए डाक्युमेंट को गलत बताया है। दरअसल, बीते सात अगस्त को प्रेस कॉफ्रेंस में राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा था कि, चुनाव आयोग के आंकड़े बता रहे हैं कि, शकुन रानी नाम की महिला ने दो बार मतदान किया। यह ईसी का ही डेटा है। इस आईडी कार्ड पर 2 बार वोट डाला गया है। इस पर जो टिक है, वो पोलिंग बूथ के अधिकारी का है।

वहीं, कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि उनके कार्यालय ने इन आरोपों की शुरुआती तौर पर जांच की है। इसमें पाया गया कि, राहुल गांधी की ओर से प्रेजेंटेशन में दिखाए गए टिक मार्क ईसी के ऑफिशियल डाक्युमेंट नहीं हैं। इसके अलावा, शकुन रानी ने भी बयान दिया है कि उन्होंने केवल एक बार ही मतदान किया। न कि दो बार, जैसा कि आरोप लगाया गया है।

इसको लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी से अनुरोध करते हुए कहा कि, कृपया उन प्रासंगिक दस्तावेजों को उपलब्ध कराएं, जिनके आधार पर आपने निष्कर्ष निकाला कि शकुन रानी या किसी अन्य व्यक्ति ने दो बार मतदान किया है, ताकि हमारे कार्यालय द्वारा विस्तृत जांच की जा सके। नोटिस में कहा गया कि इन दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।