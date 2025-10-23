महाराष्ट्र निकाय चुनाव में एक साथ दिख सकते है राज और उद्धव ठाकरे

मुंबई। आने वाले कुछ महिनों में महाराष्ट्र में निकाय चुनाव होने है। इसको लेकर पूरे प्रदेश की राजनीति गर्म हो चूंकी है। निकाय चुनाव से पहले शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने भाई और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (Maharashtra Navnirman Sena) अध्यक्ष राज ठाकरे के निवास पहुंचे और उनसे मुलाकात की। बता दे कि राज ठाकरे अपनी चाची कुंदा ठाकरे को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देने गए थे। दिलचस्प की बात यह है कि एक महीने के अंदर दोनों नेताओं के बीच चार बार मुलाकात हो चुंकी है।

बता दे कि महाराष्ट के दोनों वरिष्ठ नेता और चचेरे भाई इसी साल जुलाई में साथ आए है। बता दे कि राज ठाकरे ने 2005 में शिवसेना छोड़कर अपनी पार्टी मनसे की स्थापना की थी। पार्टी छोड़ते समय राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को इसका जिम्मेदार बताया था। वहीं 2024 के विधानसभा चुनावों में दोनों दलों ने बहुत खराब प्रदर्शन किया था। इसके बाद दोनों भाई अपनी दुश्मनी भुलाकर साथ में आ गए थे।