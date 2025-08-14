  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी पति राज कुंद्रा संग वृंदावन पहुंचकर संत प्रेमानंद महराज का किया दर्शन, किडनी देने की जताई इच्छा

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी पति राज कुंद्रा संग वृंदावन पहुंचकर संत प्रेमानंद महराज का किया दर्शन, किडनी देने की जताई इच्छा

बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) अपने पति राज कुंद्रा (Raj Kundra) के साथ वृंदावन (Vrindavan) पहुंचीं। जहां दोनों ने प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज (Saint Premanand Maharaj) के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।

By संतोष सिंह 
Updated Date

वृंदावन। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) अपने पति राज कुंद्रा (Raj Kundra) के साथ वृंदावन (Vrindavan) पहुंचीं। जहां दोनों ने प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज (Saint Premanand Maharaj) के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।

पढ़ें :- एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा बुरे फंसे, EOW ने दर्ज किया 60.48 करोड़ के धोखाधड़ी का केस

इस दौरान दोनों ने संत पर प्रेमानंद से एकांत में विशेष वार्तालाप भी किया। सूत्रों के अनुसार, बातचीत के दौरान राज कुंद्रा (Raj Kundra) ने अपनी किडनी (Kidney) प्रेमानंद महाराज (Premanand Maharaj) को देने की इच्छा जताई। लेकिन संत प्रेमानंद महाराज (Saint Premanand Maharaj)  ने विनम्रतापूर्वक इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा, आप स्वस्थ रहें, यही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है।

शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) और राज कुंद्रा (Raj Kundra) की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और प्रशंसक उमड़ पड़े। मंदिर परिसर में मौजूद लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। लोगों ने अभिनेत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया और तस्वीरें लेने के लिए होड़ मच गई।

पढ़ें :- वृंदावन को बिजली संकट से मिलेगी राहत, 12 करोड़ की लागत से बने नवीन बिजली घर का ऊर्जा मंत्री ने किया लोकार्पण
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी पति राज कुंद्रा संग वृंदावन पहुंचकर संत प्रेमानंद महराज का किया दर्शन, किडनी देने की जताई इच्छा

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी पति राज कुंद्रा संग वृंदावन पहुंचकर संत प्रेमानंद...

सपा विधायक पूजा पाल को CM योगी की तारीफ करना पड़ा महंगा, पार्टी ने निकाला

सपा विधायक पूजा पाल को CM योगी की तारीफ करना पड़ा महंगा,...

सौतेली मां के साथ बेटा करता था गंदी हरकत, पिता ने गला दबा कर दी बेटे की हत्या

सौतेली मां के साथ बेटा करता था गंदी हरकत, पिता ने गला...

Kanpur News : अधिवक्ता अखिलेश दुबे के अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर, केडीए व नगर निगम से मिलीभगत से पार्कों पर कब्जा कर बनाया था स्कूल व गेस्ट हाउस

Kanpur News : अधिवक्ता अखिलेश दुबे के अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर,...

जब राजा जागता है तो जनता निर्विघ्न सोती है, यही है रामराज की वास्तविक पहचान : दयाशंकर सिंह

जब राजा जागता है तो जनता निर्विघ्न सोती है, यही है रामराज...

यूपी का सो रहा है स्वास्थ्य सिस्टम ! झोलाछाप डॉक्टर ने पथरी इलाज के बहाने युवक की निकाल ली किडनी,पुलिस तक पहुंची शिकायत

यूपी का सो रहा है स्वास्थ्य सिस्टम ! झोलाछाप डॉक्टर ने पथरी...