बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी पति राज कुंद्रा संग वृंदावन पहुंचकर संत प्रेमानंद महराज का किया दर्शन, किडनी देने की जताई इच्छा

वृंदावन। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) अपने पति राज कुंद्रा (Raj Kundra) के साथ वृंदावन (Vrindavan) पहुंचीं। जहां दोनों ने प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज (Saint Premanand Maharaj) के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।

इस दौरान दोनों ने संत पर प्रेमानंद से एकांत में विशेष वार्तालाप भी किया। सूत्रों के अनुसार, बातचीत के दौरान राज कुंद्रा (Raj Kundra) ने अपनी किडनी (Kidney) प्रेमानंद महाराज (Premanand Maharaj) को देने की इच्छा जताई। लेकिन संत प्रेमानंद महाराज (Saint Premanand Maharaj) ने विनम्रतापूर्वक इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा, आप स्वस्थ रहें, यही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है।

शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) और राज कुंद्रा (Raj Kundra) की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और प्रशंसक उमड़ पड़े। मंदिर परिसर में मौजूद लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। लोगों ने अभिनेत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया और तस्वीरें लेने के लिए होड़ मच गई।