  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. Rajya Sabha Elections 2026 : कांग्रेस ने छह उम्मीदवारों की सूची जारी की, अभिषेक मनु सिंघवी सहित इन नामों का किया एलान

Rajya Sabha Elections 2026 : कांग्रेस ने छह उम्मीदवारों की सूची जारी की, अभिषेक मनु सिंघवी सहित इन नामों का किया एलान

कांग्रेस (Congress) ने राज्यसभा चुनाव (Rajya Sabha Elections 2026) के लिए गुरुवार को पांच राज्यों में छह उम्मीदवारों के नाम का एलान कर दिया है। कांग्रेस ने तेलंगाना से वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) और वेम नरेंद्र रेड्डी को उतारा है। रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। कांग्रेस (Congress) ने राज्यसभा चुनाव (Rajya Sabha Elections 2026) के लिए गुरुवार को पांच राज्यों में छह उम्मीदवारों के नाम का एलान कर दिया है। कांग्रेस ने तेलंगाना से वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) और वेम नरेंद्र रेड्डी को उतारा है। रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं। जबकि एक बार फिर छत्तीसगढ़ से मौजूदा राज्यसभा सदस्य और आदिवासी नेता फूलो देवी नेताम को उम्मीदवार घोषित किया है।

पढ़ें :- बिहार में अब बनेगी नई सरकार, सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बोले- मैं जाना चाहता हूं राज्यसभा, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अटकलों को दिया विराम

पार्टी की ओर से हरियाणा से करमवीर सिंह बौद्ध, तमिलनाडु से क्रिस्टोफर तिलक और हिमाचल प्रदेश से अनुराग शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है।

फूलो देवी लगातार दूसरी बार उम्मीदवार

54 वर्ष की फूलो देवी नेताम छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले की रहने वाली हैं और लंबे समय से आदिवासी समाज की राजनीति में सक्रिय रही हैं। कांग्रेस ने उन्हें पहली बार 2020 में राज्यसभा भेजा था और अब उनके कार्यकाल के समाप्त होने से पहले पार्टी ने उन्हें लगातार दूसरी बार उम्मीदवार बनाया है।

पढ़ें :- क्या PM मोदी किसी देश के मुखिया की हत्या का समर्थन करते हैं? राहुल ने खामेनेई की हत्या पर चुप्पी को लेकर उठाए सवाल

राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों की लिस्ट

तेलंगाना से अभिषेक मनु सिंघवी और वेम नरेंद्र रेड्डी।

छत्तीसगढ़ से फूलो देवी नेताम।

हरियाणा से करमवीर सिंह बौद्ध।

हिमाचल प्रदेश से अनुराग शर्मा।

पढ़ें :- Tamil Nadu Elections : चिदंबरम ने सीएम स्टालिन से की मुलाकात, सीट शेयरिंग पर DMK-कांग्रेस के बीच बातचीत तेज

तमिलनाडु से एम. क्रिस्टोफर तिलक।

दलित चेहरा करमवीर सिंह बनाए गए प्रत्याशी

हरियाणा से पार्टी उम्मीदवार करमवीर सिंह बौद्ध दलित समुदाय से आते हैं और लंबे समय से संगठन में सक्रिय रहकर पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस प्रत्याशी अनुराग शर्मा को पार्टी के उभरते युवा चेहरों में गिना जाता है और वे राज्य की राजनीति में लगातार सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। वहीं तमिलनाडु से उम्मीदवार क्रिस्टोफर तिलक लंबे समय से संगठन से जुड़े रहे हैं और दक्षिण भारत में पार्टी की उपस्थिति को मजबूत करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है।

10 राज्यों की 37 सीटों पर 16 मार्च को चुनाव

बता दें कि दस राज्यों की 37 सीटों के लिए राज्यसभा का चुनाव 16 मार्च को होने वाला है। इसी दिन शाम पांच बजे वोटों की गिनती होगी। महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना से निर्वाचित 37 सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल महीने में समाप्त हो जाएगा, जिससे नए सदस्यों के चुनाव के लिए सीटें खाली हो जाएंगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि आज 5 मार्च है, जिसके बाद 6 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 9 मार्च तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं।

पढ़ें :- ईरान पर शुरू हुए युद्ध पर मोदी सरकार का जवाब भारत के मूल्यों, सिद्धांतों और हितों के साथ धोखा है : कांग्रेस
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

नीतीश कुमार के बाद अब कौन बनेगा बिहार का CM? रेस में हैं ये 4 नाम

नीतीश कुमार के बाद अब कौन बनेगा बिहार का CM? रेस में...

'बिहार में तख्तापलट, जनादेश के साथ धोखा', नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला

'बिहार में तख्तापलट, जनादेश के साथ धोखा', नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने...

Rajya Sabha Elections 2026 : कांग्रेस ने छह उम्मीदवारों की सूची जारी की, अभिषेक मनु सिंघवी सहित इन नामों का किया एलान

Rajya Sabha Elections 2026 : कांग्रेस ने छह उम्मीदवारों की सूची जारी...

तेजस्वी, बोले-हमने विधानसभा चुनाव में कहा था कि वे 6 महीने से ज्यादा कुर्सी पर नहीं रहेंगे, भाजपा ने नीतीश कुमार को कर लिया है 'हाईजैक'

तेजस्वी, बोले-हमने विधानसभा चुनाव में कहा था कि वे 6 महीने से ज्यादा...

नीतीश के समर्थक बोले-राज्यसभा जाने का फैसला दुखद, राजद ने बताया बड़ा पॉलिटिकल अपहरण,कांग्रेस बोली- बिहार में तख्तापलट

नीतीश के समर्थक बोले-राज्यसभा जाने का फैसला दुखद, राजद ने बताया बड़ा...

बिहार में अब बनेगी नई सरकार, सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बोले- मैं जाना चाहता हूं राज्यसभा, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अटकलों को दिया विराम

बिहार में अब बनेगी नई सरकार, सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बोले-...