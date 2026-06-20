  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Ram Temple Donation Theft : SIT आज लौटेगी लखनऊ, योगी को सौंपेगी रिपोर्ट,आरोपियों को शहर न छोड़ने की दी चेतावनी

Ram Temple Donation Theft : SIT आज लौटेगी लखनऊ, योगी को सौंपेगी रिपोर्ट,आरोपियों को शहर न छोड़ने की दी चेतावनी

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले (Ram Temple Donation Theft Case) में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की जांच में 150 संदिग्धों के नाम सामने आए हैं। इनमें से 25 लोगों पर कार्रवाई के आसार हैं। जिन लोगों से SIT पूछताछ कर चुकी है, उन्हें अगले आदेश तक कहीं बाहर न जाने की चेतावनी दी गई है।

By santosh singh 
Updated Date

अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले (Ram Temple Donation Theft Case) में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की जांच में 150 संदिग्धों के नाम सामने आए हैं। इनमें से 25 लोगों पर कार्रवाई के आसार हैं। जिन लोगों से SIT पूछताछ कर चुकी है, उन्हें अगले आदेश तक कहीं बाहर न जाने की चेतावनी दी गई है।

पढ़ें :- Ram Temple Donation Theft : अब राम मंदिर ट्रस्ट से विदा होंगे ये तीन बड़े चेहरे! इन पर होगी FIR , पूरे देश की नजर SIT जांच पर टिकी

बता दें कि शनिवार को छठे दिन SIT जांच के लिए मंदिर पहुंच गई है। जांच पूरी कर SIT आज ही लखनऊ लौटेगी। माना जा रहा है कि सोमवार को सीएम योगी (CM Yogi) को जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय (Trust General Secretary Champat Rai) और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा (Trustee Dr. Anil Mishra) पर कार्रवाई लगभग तय मानी जा रही है। दोनों को पद से हटाया जा सकता है। इसके अलावा, मंदिर के निर्माण प्रभारी गोपाल राव को भी पद से हटाया जा सकता है। शुक्रवार को SIT ने मंदिर परिसर में करीब 6 घंटे तक जांच की। टीम ने चंपत राय (Champat Rai), अनिल मिश्रा (Anil Mishra) और गोपाल राव (Gopal Rao) से अलग-अलग पूछताछ की। साथ ही SBI बैंक के मैनेजर और कैशियर से भी सवाल किए। SIT गोपाल राव (Gopal Rao) के भतीजे और राम मंदिर कर्मचारी सोमेश आनंद (Ram Temple employee Somesh Anand) से भी पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन वे नहीं मिले। सूत्रों के अनुसार, उनका फोन स्विच ऑफ बता रहा है।

अब तक 2 करोड़ की बरामदगी चढ़ावा चोरी मामले में 5 लोगों लवकुश, अवनीश, अनुकल्प, करुणे और रामशंकर उर्फ टिन्नू (Ramshankar alias Tinnu) की निशानदेही पर अब तक 2 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई है। ये सभी मंदिर में दान राशि की गिनती की ड्यूटी से जुड़े थे। मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारी टिन्नू के घर से 13 जून को सोना मिला था। हालांकि, सोना कितना है, यह अभी कन्फर्म नहीं है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

डबल इंजन की डबल टंकी ही जब सारा पैसा कमीशन में खा जाएंगी तो ठेकेदार ऐसी ही ‘जानलेवा टंकिया’ बनाएंगे: अखिलेश यादव

डबल इंजन की डबल टंकी ही जब सारा पैसा कमीशन में खा...

यूपी में आलू के दामों में भारी गिरावट से परेशान व्यापारी ने दी जान, 22 लाख का हुआ था नुकसान

यूपी में आलू के दामों में भारी गिरावट से परेशान व्यापारी ने...

Video-सज्जाद नोमानी ने उगला जहर, बोला- भारत में हिंदू बहुसंख्यक नहीं, 'जाट हिंदू नहीं', मौलाना ये अध्ययन पहले अपनी कौम पर कर लो

Video-सज्जाद नोमानी ने उगला जहर, बोला- भारत में हिंदू बहुसंख्यक नहीं, 'जाट...

मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी के विवादित बयान पर जाट महासभा हुई फायर, दी बेहद डरावनी चेतावनी, कहा-याद है न 2013…?

मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी के विवादित बयान पर जाट महासभा हुई...

प्रेम संबंध में रोड़ा बना 7 साल का मासूम, मां ने प्रेमी के साथ मिलकर की हत्या, जंगल में फेंका शव

प्रेम संबंध में रोड़ा बना 7 साल का मासूम, मां ने प्रेमी...

Ram Mandir SIT investigation : चढ़ावे की चांदी गला दी गयी? राम मंदिर में दान देने वाले के सामने टिन्नू यादव का बड़ा कबूलनामा

Ram Mandir SIT investigation : चढ़ावे की चांदी गला दी गयी? राम...