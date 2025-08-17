Krishn janmasthmi 2025 : कान्हा जन्मोत्सव में रविकिशन का रंगीन अंदाज, CM योगी भी हंसी रोक न सके

  1. हिन्दी समाचार
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव पूरे देश में देखने को मिला। कल भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर पूरे देश में राधे कृष्ण नाम की गंगा बही।वहीं  इस  खास मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिन में मथुरा तो रात में गोरखपुर पहुंचे थे। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में भगवान  श्री कृष्ण कान्हा का जन्मोत्सव बड़े की धूम धाम से मनाया गया। इस समारोह में गोरखपुर से भाजपा सांसद और भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार रविकिशन इस पावन अवसर पर अपने कोयल जैसे आवाज से गाना गा कर चार चाँद लगा दिये।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

भजन गायक के साथ सुर में सुर मिलाते हुए वह भक्ति गीतों की धुन का आंनद लेते रहे। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं ने भक्ति के रंग में सराबोर होकर जमकर तालियां बजाईं। रविकिशन के अनोखे  अंदाज ने कई बार श्रद्धालुओं को गुदगुदाया तो सीएम योगी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए।

रात 12 बजे कान्हा के जन्मोत्सव पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के गर्भगृह में पूजा-अर्चना की। भगवान श्रीकृष्ण के प्राकट्य के बाद ‘नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैयालाल की’ और ‘श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव’ की मंगल धुन, सोहर गीत और घंट घड़ियाल की ध्वनि के बीच गोरक्षपीठाधीश्वर उन्हें गोद में लेकर गर्भगृह से बाहर आए। प्रभु श्रीहरि के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को फूलों से सजे पालने में बैठाकर श्रद्धाभाव से उन्हें झूला झुलाया और आरती उतारी। इस पावन दिन पर  मंदिर परिसर में भक्ति संध्या आयोजित की गई थी जिसमें सीएम योगी आम जनता के साथ भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में डूबे नज़र आए ।

भजन गायक के गीतों पर वह कई बार तालियां बजाकर उत्साहवर्धन करते भी दिखे। इस मौके पर सांसद रविकिशन भी मौजूद थे। वह भजन गायक के साथ जुगलबंदी करते नजर आए। सांसद, हाथों में माइक लेकर सुर में सुर मिलाते हुए भक्ति गीतों की धुन पर झूमते हुए भी देखे गए। उनके इस अंदाज पर सीएम योगी भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। वह खिलखिलाकर हंसते हुए देखे गए। इस समारोह में मौजूद अन्य लोग  संसद रवि किशन और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ  हंसते-मुस्कुराते और जन्मोत्सव मनाते नज़र  आए।

 

Hindi News

