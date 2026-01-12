RCB vs UPW Head to Head : आज आरसीबी और यूपी वॉरियर्ज़ की होगी भिड़ंत; जानें- किसका पलड़ा रहा भारी

RCB vs UPW Head to Head: आज शाम (12 जनवरी) नवी मुंबई में विमेंस प्रीमियर लीग 2026 का पांचवां मैच खेला जाएगा। इस मैच में स्मृति मंधाना की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की भिड़ंत यूपी वॉरियर्ज़ की टीम से होगी। इस सीजन आरसीबी ने जीत के साथ अपना खाता खोला था, जबकि यूपी वॉरियर्ज़ को अपनी पहली जीत की तलाश है। आइये जानते हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और यूपी वॉरियर्ज़ के बीच अब तक खेले गए डब्ल्यूपीएल मैचों में किसका पलड़ा भारी है-

डब्ल्यूपीएल के तीन सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और यूपी वॉरियर्ज़ की टीम 6 बार आमने-सामने हुईं। इस दौरान पहले दो सीजन में आरसीबी ने तीन बार और यूपी की टीम ने सिर्फ एक बार जीत दर्ज की थी, लेकिन पिछले सीजन में यूपी वॉरियर्ज़ ने आरसीबी को दो बार पटखनी दी थी। मौजूदा सीजन में आरसीबी ने एक करीबी मैच में मुंबई इंडियंस को 3 विकेट से मात दी थी। जबकि, यूपी वॉरियर्ज़ को एक हाईस्कोरिंग मैच में 10 रन से हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में सोमवार को फैंस कड़े मुकाबले की उम्मीद कर सकते हैं।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम यूपी वॉरियर्ज़ हेड टू हेड रिकॉर्ड

साल 2023 : RCB बनाम UPW, ब्रेबोर्न स्टेडियम मुंबई- UPW 10 विकेट से जीती

साल 2023 : RCB बनाम UPW, डॉ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी नवी मुंबई- RCB 5 विकेट से जीती

साल 2024 : RCB बनाम UPW, एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु- RCB 4 विकेट से जीती

साल 2024 : RCB बनाम UPW, एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु- RCB 7 विकेट से जीती

साल 2025 : RCB बनाम UPW, एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु- UPW जीती (सुपर ओवर)

साल 2025 : RCB बनाम UPW, इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ- UPW 5 विकेट से जीती