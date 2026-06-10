Realme P4r 5G :  रियलमी पी4आर 5जी आज होगा भारत में लॉन्च ,  मिलेंगी ये खूबियां

Realme P4r 5G : दिग्गज टेक कंपनी रियलमी ने अपनी स्मार्टफोन P4 सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए भारत में एक नया बजट स्मार्टफोन, Realme P4R 5G लॉन्च किया है। वहीं फोन के बैटरी और फीचर्स के बारे में बात करे तो नए रियलमी पी4आर 5जी में बड़ी बैटरी, तेज़ रिफ्रेश रेट, 50-मेगापिक्सल का AI कैमरा और 5300mm का एयरफ़्लो वेपर चैंबर दिया गया है। यह स्मार्टफोन कई कॉन्फ़िगरेशन और कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा और इसकी बिक्री 17 जून से Flipkart और Realme की ऑफिशियल वेबसाइट पर शुरू होगी।

Realme P4R 5G के कलर के बारे में बात करें तो यह फोन सिल्वर ग्लेयर, लैवेंडर ग्लेयर और टाइटेनियम ग्लेयर कलर ऑप्शन्स में इस फोन को उतारा जाएगा। वहीं बिक्री की बात करें तो लॉन्च के बाद इस फोन को आप रियलमी डॉट कॉम के अलावा Flipkart से खरीद पाएंगे। फोन में रिवर्स चार्जिंग, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और वर्चुअल रैम सपोर्ट मिलेगा।

सनलाइट डिस्प्ले

Realme P4R 5G में 6.8-इंच का सनलाइट डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz और पीक ब्राइटनेस 1,200 निट्स तक है। इसमें MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट और 6GB तक LPDDR4X RAM दी गई है, और यह Realme UI 7.0 पर चलता है।

एयरफ्लो वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम

लंबे समय तक गेमिंग के दौरान परफॉर्मेंस को स्टेबल रखने के लिए, इसमें बड़ा 5,300mm एयरफ्लो वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम दिया गया है, साथ ही वन टैप कूलिंग और बायपास चार्जिंग जैसे फीचर्स भी हैं।

कैमरा

फोटोग्राफी के लिए, Realme P4R 5G में f/1.8 अपर्चर वाला डुअल 50-मेगापिक्सल AI कैमरा है। यह कई AI-पावर्ड इमेजिंग टूल्स को भी सपोर्ट करता है, जैसे AI पोर्ट्रेट ग्लो, AI इरेज़र 2.0, AI अल्ट्रा क्लैरिटी और AI अनब्लर, जिससे यूज़र्स कम मेहनत में अपनी फ़ोटो को बेहतर बना सकते हैं। इसके फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 8-मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया है।

रैम

Realme P4R 5G तीन कॉन्फ़िगरेशन में आता है: पहला, 4GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला बेस मॉडल ₹18,999 से शुरू होता है; इसके बाद 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला वैरिएंट ₹20,999 में मिलेगा; और आखिर में, टॉप-एंड 6GB RAM और 256GB स्टोरेज वाला मॉडल ₹22,999 में उपलब्ध होगा।