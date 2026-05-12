CM विजय के लिए AIADMK में बगावत! बागी गुट ने TVK सरकार को समर्थन का किया ऐलान

AIADMK extends support to TVK government : तमिलनाडु में विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार को AIADMK के एक बागी गुट ने समर्थन देने का ऐलान किया है। जिसका नेतृत्व पूर्व मंत्री सी. वी. षणमुगम और एस. पी. वेलुमणि कर रहे हैं। AIADMK नेता सी. वी. शणमुगम ने मंगलवार को कहा कि लोगों का जनादेश विजय के मुख्यमंत्री बनने के पक्ष में है। इसलिए, हम लोगों के जनादेश का सम्मान करते हैं। वे सीएम के नेतृत्व वाली TVK सरकार को अपना पूरा समर्थन देते हैं।

चेन्नई में AIADMK नेता सी. वी. शणमुगम ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, “एक पार्टी के तौर पर, AIADMK को हाल ही में हुए चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। न सिर्फ़ इस चुनाव में, बल्कि पिछले चुनावों में भी हमें हार मिली। इसलिए, हमने अपने महासचिव से जनरल काउंसिल की बैठक बुलाने का अनुरोध करने का फ़ैसला किया, ताकि इस बात पर चर्चा हो सके कि समस्याएँ क्या थीं, हम चुनावों में क्यों हारे, और पार्टी के विकास और हितों के लिए आगे क्या कदम उठाए जाएँ। हमने उनसे जनरल काउंसिल की बैठक बुलाने को कहा, और हमें उम्मीद है कि हमारे महासचिव ऐसा करेंगे। इसी बीच, कुछ प्रस्ताव सामने आए जिनमें सुझाव दिया गया था कि AIADMK विधायक दल को DMK के समर्थन से सरकार बनानी चाहिए, जो हमारे बुनियादी सिद्धांतों के ख़िलाफ़ है।”

शणमुगम ने आगे कहा, “AIADMK की स्थापना DMK को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए की गई थी, जिसे हम तमिलनाडु में एक बुरी ताक़त मानते हैं। यही AIADMK का सबसे अहम मक़सद था, जिसकी स्थापना डॉ. MGR ने की थी और बाद में अम्मा ने इसे सुरक्षित और मज़बूत बनाया। इसलिए, DMK के साथ गठबंधन करने का कोई भी प्रस्ताव हमारी पार्टी के बुनियादी सिद्धांतों के ख़िलाफ़ है, और हमारे विधायक और पार्टी सदस्य, दोनों ही इसका विरोध करते हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “अपने विधायक दल की बैठक में, हमने फ़ैसला किया कि ऐसा गठबंधन पार्टी के हितों के ख़िलाफ़ होगा। अगर हम DMK के साथ गठबंधन करते हैं, तो भविष्य में AIADMK पूरी तरह से ख़त्म हो सकती है। इसलिए, एक विधायक दल के तौर पर, हमने उस प्रस्ताव का विरोध करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। विधायक दल ने बहुमत के समर्थन से एस.पी. वेलुमणि को AIADMK का सदन का नेता भी चुना। इसके अलावा, हमने जनता के जनादेश को स्वीकार करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। यह जनादेश सिर्फ़ TVK के लिए नहीं है, बल्कि ख़ास तौर पर विजय के मुख्यमंत्री बनने के लिए है।”

AIADMK नेता ने कहा, “यह जनादेश विशेष रूप से विजय के मुख्यमंत्री बनने के लिए है। यह सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें समझना होगा। लोगों का जनादेश विजय के मुख्यमंत्री बनने के पक्ष में है। इसलिए, हम लोगों के जनादेश का सम्मान करते हैं। उस जनादेश का मान रखने के लिए, सबसे पहले, हम मुख्यमंत्री विजय को पूरे दिल से बधाई देते हैं। हम, AIADMK पार्टी और AIADMK विधायी दल के तौर पर, मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली TVK सरकार को अपना पूरा समर्थन देते हैं।”