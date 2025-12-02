रणवीर सिंह और संजय दत्त की फिल्म धुरंधर पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया निर्देश, CBFC पॉइंट्स पर करे विचार

मुबई। आदित्य धर की आने वाली स्पाई-एक्शन थ्रिलर फिल्म धुरंधर (Spy-action thriller Dhurandhar) कानूनी अड़चन में फंस गई है। दिवगंत मेजर मोहित (Late Major Mohit sharma)शर्मा के माता-पिता ने रणवीर सिंह (Ranveer Singh) स्टारर इस फिल्म पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) का दरवाजा खटखटाया है। पिटीशनर्स ने तर्क दिया कि फिल्म में असल ज़िंदगी के लोगों को बिना सहमति के दिखाया गया है और उन्होंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फिल्म सर्टिफिकेशन (Central Board of Film Certification) से फिल्म को पास करने से पहले मामले की समीक्षा करने का अनुरोध किया है।

दिवगंत मोहित शर्मा के माता-पिता का केस लड़ रहे वकील रूपेंशु प्रताप सिंह ने कहा कि हाई कोर्ट ने CBFC को सर्टिफिकेशन पर आखिरी फैसला लेने से पहले पिटीशनर द्वारा उठाए गए सभी पॉइंट्स पर विचार करने का निर्देश दिया है। उसके बाद वह सर्टिफ़िकेशन के मुद्दे पर फ़ैसला करेंगे, जो अभी भी जारी नहीं हुआ है। इसलिए CBFC को पिटीशनर के उठाए गए सभी पॉइंट्स पर विचार करने दें। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आर्मी से जुड़े कोई मुद्दे हैं तो आर्मी की सक्षम अथॉरिटी को भी उन्हीं पॉइंट्स पर विचार करना चाहिए और उन्हें CBFC को सौंपना चाहिए। हमारी आपत्ति यह है कि टीज़र सितंबर में रिलीज़ हुआ था। इसलिए इसमें सिर्फ़ एक असल ज़िंदगी का किरदार, दिवंगत मेजर मोहित शर्मा हैं। दूसरे किरदार भी असल ज़िंदगी के लोगों पर आधारित हैं। मुख्य किरदार सिर्फ़ दिवंगत मेजर मोहित शर्मा के इर्द-गिर्द घूमता है। प्रताप ने आगे कहा कि यह पिटीशनर द्वारा उठाया गया मुख्य मुद्दा है। मामला पहले ही निपटा दिया गया है, क्योंकि सभी जवाब आज कोर्ट के सामने हैं। निर्देश खास तौर पर CBFC के लिए हैं। अगर कुछ और है, तो हम ज़ाहिर तौर पर फिर से रोक लगाने की अर्ज़ी दे सकते हैं। प्रताप ने आगे कहा कि हमारे पास अभी भी कानूनी ऑप्शन खुला है। धुरंधर एक स्पाई-एक्शन थ्रिलर है जिसे आदित्य धर ने लिखा, डायरेक्ट किया और को-प्रोड्यूस किया है। जियो स्टूडियोज़ और B62 स्टूडियोज़ के तहत बनी इस फिल्म में रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल (Ranveer Singh, Sanjay Dutt, Akshaye Khanna, R. Madhavan and Arjun Rampal) हैं, जबकि सारा अर्जुन और राकेश बेदी सपोर्टिंग रोल में हैं।