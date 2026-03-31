Famous Singer Alka Yagnik :  खतरनाक बीमारी से जूझ रहीं मशहूर सिंगर अलका याग्निक , 2 सालों से हैं रेयर हेयरिंग डिजीज

मशहूर सिंगर अल्का याग्निक बॉलीवुड में सुरों की मल्लिका नाम से मशहूर है। 90 और 2000 के दशक में अल्का याग्निक (Singer Alka Yagnik) ने कुमार सानू और उदित नारायण के साथ मिलकर एक से बढ़कर एक गाने दिए थे। पिछले कुछ समय से वो फिल्मों और गानों से दूर चल रही हैं। दिग्गज सिंगर अल्का याग्निक (Singer Alka Yagnik) पिछले 2 सालों से एक रेयर हेयरिंग डिजीज से जूझ रही हैं, जिस कारण वो कोई भी नया प्रोजेक्ट साइन नहीं कर पा रही हैं। अलका याग्निक (Singer Alka Yagnik) ने एनडीटीवी से बात करते हुए बताया है कि वो अब भी उस बीमारी से ग्रसित हैं, जिसके बारे में उन्होंने पिछले साल बताया था। इस बीमारी की वजह से वो ढंग से सुन नहीं पाती हैं, जिस कारण वो नए प्रोजेक्ट्स से दूर हैं। अब, अपने स्वास्थ्य के बारे में अलका ने एक नया अपडेट शेयर किया है और सिंगर ने ये भी बताया कि वह अभी भी इस समस्या से पीड़ित हैं।फेमस गायिका अलका याग्निक (Singer Alka Yagnik) ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया है कि इंडस्ट्री के बहुत से लोगों को इस बारे में नहीं पता है। यही कारण है कि उनके पास कम्पोजर्स गाने लेकर आते हैं क्योंकि वो उनकी आवाज चाहते हैं लेकिन गायिका अपनी बीमारी के चलते उन कम्पोजर्स को मना कर देती हैं। अलका याग्निक (Singer Alka Yagnik) के अनुसार, “मेरे पास आज भी कम्पोजर्स आते हैं लेकिन मैं कोई भी प्रोजेक्ट साइन नहीं करती हूं। इस बीमारी की वजह से मुझे ये फैसला लेना पड़ा है।”

अलका याग्निक (Singer Alka Yagnik) ने इंटरव्यू के दौरान बताया है कि उन्हें ये बीमारी एक वायरल संक्रमण की वजह से हुई थी। इस बीमारी ने उनकी सुनने की क्षमता को प्रभावित किया है। इस कारण उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है, जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अलका ने बताया है कि इस बीमारी ने उन्हें गानों से दूर कर दिया है, जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद हैं।

अल्का याग्निक (Singer Alka Yagnik) का आखिरी गाना साल 2024 में आया था। उन्होंने इम्तियाज अली की फिल्म अमर सिंह चमकीला के लिए आखिरी बार गाना रिकॉर्ड किया था।