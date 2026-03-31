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Famous Singer Alka Yagnik :  खतरनाक बीमारी से जूझ रहीं मशहूर सिंगर अलका याग्निक , 2 सालों से हैं रेयर हेयरिंग डिजीज

मशहूर सिंगर अल्का याग्निक बॉलीवुड में सुरों की मल्लिका नाम से मशहूर है। 90 और 2000 के दशक में अल्का याग्निक (Singer Alka Yagnik) ने कुमार सानू और उदित नारायण के साथ मिलकर एक से बढ़कर एक गाने दिए थे। पिछले कुछ समय से वो फिल्मों और गानों से दूर चल रही हैं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

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