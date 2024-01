Reuse old shawls like this: पुराने और फटे शॉल का करें इस तरह से इस्तेमाल, बनाएं ये चीजें

Reuse old shawls like this: हर साल वूलेन में नया कलेक्शन आता है न चाहते हुए भी ट्रेंड के हिसाब से लोग शॉल खरीदते रहते हैं। नये इस्तेमाल होने लगते है और पुराने रखे रखे खराब हो जाते हैं। कभी कभी थोड़ा बहुत कट लग जाने या फट जाने की वजह से भी कई शॉल रखे रह जाते हैं।

आज हम आपतो पुराने शॉल से ऐसी चीजें बनाना बताने जा रहे है जिससे आप स्टाईल लुक तो पाएंगी ही बल्कि ठंड से भी बची रहेंगे। अगर आपके पास भी पुरानी शॉल रखी हैं जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर रही हैं तो उसे आप कुर्ती बनाकर रियूज कर सकती हैं।

ये कुर्ती आपको ठंड से भी बचाएंगी और इस्तेमाल भी हो जाएगी। इसके अलावा आप पुराने शॉल से पोन्चो टॉप बना सकती हैं। पोन्चो बहुत ही स्टाईल लुक देता है। इसके अलावा आप पुरानी शॉल से स्टोल बना सकती है।

इसके लिए आपको बस इतना करना होगी की शॉल को पतले साइज में काट लें। इसके बाद इसके किनारों को काटकर सिल लें। आप चाहे तो पुराने शॉल से वुलेन श्रग भी बनवा सकती हैं। इसे आप जींस से लेकर साड़ी तक के साथ कैरी कर सकती है। यह स्मार्ट लुक तो देगा ही साथ में पुराने शॉल भी रियूज हो जाएंगे।

इन सभी चीजों के साथ-साथ आप पुरानी शॉल से पायदान भी बना सकते हैं। पुरानी शॉल के छोटे-छोटे हिस्सों को जोड़कर पायदान बनाया जा सकता है। इससे आपकी शॉल भी इस्तेमाल हो जाएगी और आपको खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा।