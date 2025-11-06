राजद ने चुनाव आयोग पर लगाया धांधली का आरोप, कहा- महागठबंधन के मजबूत बूथों पर बिजली काट कराई जा रही स्लो वोटिंग

बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान हो रहा है। इस बीच महागठबंधन और एनडीए अपनी जीत का दावा कर रहे है। ऐसे में राजद ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। राजद ने अपने अधिकारिक एक्स पोस्ट पर लिखा की चुनाव आयोग वोटिंग के दौरान धांधली कर रहा है। महागठबंधन के मजबूत बूथों पर चुनाव आयोग धीमी गति से मतदान करा रहा है।
राजद अपने आधिकारिक एक्स के पोस्ट में लिखा कि बिहार के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कई बूथों से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि राजद और महागठबंधन समर्थित मतदाताओं वाले बूथों पर जानबूझकर धीमी वोटिंग प्रशासन के द्वारा करवाई जा रही है। चुनाव आयोग चुनावी प्रक्रिया में शुचिता और निष्पक्षता बनाए रखे और संबंधित अवैध गतिविधियों में लिप्त अधिकारियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। राजद ने चुनाव आयोग पर धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि महागठबंधन के मजबूत बूथों पर वोटिंग के दौरान बिजली काट दी जा रही है। इससे वोटिंग धीमी हो रही है। बिजली काट कर जानबूझ कर स्लो वोटिंग कराई जा रही है।
प्रथम चरण की वोटिंग के मध्य में महागठबंधन के मजबूत बूथों पर धीमा मतदान करने के उद्देश्य से बीच-बीच में बिजली काट दी जा रही है। जानबूझ कर स्लो वोटिंग कराई जा रही है।
कृपया चुनाव आयोग ऐसी धांधली बुरी नीयत" और"दुर्भावनापूर्ण इरादों" का अविलंब @ECISVEEP @CEOBihar संज्ञान लेकर…
— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) November 6, 2025
वहीं चुनाव आयोग ने राजद के इस आरोप को पूरी तरह निराधार और भ्रामक बताया है। चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार में सभी मतदान केंद्रों पर सुचारू रूप से मतदान चल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भारत निर्वाचन आयोग मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्बाध बनाने के लिए सभी मानक प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है। ऐसे भ्रामक प्रचार का कोई आधार नहीं है।