रॉबर्ट वाड्रा ने कहा- सरकार के गलत कामों को उजागर करने वालों के खिलाफ ईडी जैसी एजेंसियों का हो रहा दुरुपयोग

Robert Vadra Money Laundering: शिकोहपुर भूमि सौदे में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में ईडी द्वारा बुलाए जाने पर व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा ने बुधवार को प्रतिक्रिया दी है। रॉबर्ट वाड्रा ने इस दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि सरकार के गलत कामों को उजागर करने वालों के खिलाफ ईडी व अन्य एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है।

समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में रॉबर्ट वाड्रा ने ईडी द्वारा बुलाए जाने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि लोगों को अब एजेंसियों पर भरोसा नहीं रहा क्योंकि देश में हर कोई समझ गया है कि ईडी और अन्य एजेंसियों का दुरुपयोग उन लोगों पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है जो सरकार के गलत कामों को उजागर करते हैं। सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रही है। यह सब असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है।”

