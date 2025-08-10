रॉबर्ट वाड्रा की बढ़ सकती हैं मुश्किलें: ईडी ने दायर की चार्जशीट, 58 करोड़ की अवैध कमाई का आरोप

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड़ा की मुश्किलें कम बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दायर चार्जशीट में दावा किया कि उन्होंने 58 करोड़ रुपये की अपरध से कमाई हासिल की है। उन पर दो कंपनियों से ये रकम लेने का आरोप है। ईडी ने दावा किया कि, रॉबर्ड वाड्रा ने ये रकम संपत्तियों को खरीदने, निवेश करने और अपनी कंपनियों के कर्ज चुकान में किया है।

ईडी के मुताबिक, आरोपित 58 करोड़ रुपये में से 5 करोड़ रुपये ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड (BBTPL) के जरिए और 53 करोड़ रुपये स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड (SLHPL) के जरिए आए। आरोप है कि, ये दोनों कंपनियां वाड्रा के कारोबारी नेटवर्क से जुड़ी हैं।जांच एजेंसी ने कहा कि यह रकम शेड्यूल अपराध से उत्पन्न हुई थी, यानी उस स्रोत से जो पहले से अपराध घोषित है।

चार्जशीट में इन रकम के उपयोग के बारे में भी जिक्र किया गया है। कहा गया है कि, इस रकम से वाड्रा ने अचल संपत्ति की खरीद, अलग—अलग क्षेत्रों में निवेश, कंपनियों के लोन चुकान में लगाए हैं। ईडी का कहना है कि ये सभी गतिविधियां कथित तौर पर अवैध कमाई से की गईं, जो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अपराध मानी जाती हैं।