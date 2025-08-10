  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. रॉबर्ट वाड्रा की बढ़ सकती हैं मुश्किलें: ईडी ने दायर की चार्जशीट, 58 करोड़ की अवैध कमाई का आरोप

रॉबर्ट वाड्रा की बढ़ सकती हैं मुश्किलें: ईडी ने दायर की चार्जशीट, 58 करोड़ की अवैध कमाई का आरोप

ईडी के मुताबिक, आरोपित 58 करोड़ रुपये में से 5 करोड़ रुपये ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड (BBTPL) के जरिए और 53 करोड़ रुपये स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड (SLHPL) के जरिए आए। आरोप है कि, ये दोनों कंपनियां वाड्रा के कारोबारी नेटवर्क से जुड़ी हैं।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड़ा की मुश्किलें कम बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दायर चार्जशीट में दावा किया कि उन्होंने 58 करोड़ रुपये की अपरध से कमाई हासिल की है। उन पर दो कंपनियों से ये रकम लेने का आरोप है। ईडी ने दावा किया कि, रॉबर्ड वाड्रा ने ये रकम संपत्तियों को खरीदने, निवेश करने और अपनी कंपनियों के कर्ज चुकान में किया है।

पढ़ें :- मनी लॉन्ड्रिंग मामले में टली सुनवाई, अब कोर्ट दो अगस्त को सुनाएगी फैसला, रॉबर्ट वाड्रा बोले- मैं मजबूत हूं

ईडी के मुताबिक, आरोपित 58 करोड़ रुपये में से 5 करोड़ रुपये ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड (BBTPL) के जरिए और 53 करोड़ रुपये स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड (SLHPL) के जरिए आए। आरोप है कि, ये दोनों कंपनियां वाड्रा के कारोबारी नेटवर्क से जुड़ी हैं।जांच एजेंसी ने कहा कि यह रकम शेड्यूल अपराध से उत्पन्न हुई थी, यानी उस स्रोत से जो पहले से अपराध घोषित है।

चार्जशीट में इन रकम के उपयोग के बारे में भी जिक्र किया गया है। कहा गया है कि, इस रकम से वाड्रा ने अचल संपत्ति की खरीद, अलग—अलग क्षेत्रों में निवेश, कंपनियों के लोन चुकान में लगाए हैं। ईडी का कहना है कि ये सभी गतिविधियां कथित तौर पर अवैध कमाई से की गईं, जो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अपराध मानी जाती हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

स्वास्थ्य और शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण लेकिन अब ये दोनों आम लोगों की पहुंच से बाहर..RSS प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान

स्वास्थ्य और शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण लेकिन अब ये दोनों आम लोगों की...

शकुन रानी को 'डबल वोटर' बताकर घिरे राहुल: EC ने डेटा पर उठाए सवाल, कहा-पेश करें दस्तावेज

शकुन रानी को 'डबल वोटर' बताकर घिरे राहुल: EC ने डेटा पर...

रॉबर्ट वाड्रा की बढ़ सकती हैं मुश्किलें: ईडी ने दायर की चार्जशीट, 58 करोड़ की अवैध कमाई का आरोप

रॉबर्ट वाड्रा की बढ़ सकती हैं मुश्किलें: ईडी ने दायर की चार्जशीट,...

TVS iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर लोगों की बनी पहली पसंद

TVS iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर लोगों की बनी पहली पसंद

कुछ लोग भारत के विकास की रफ्तार से नहीं हैं खुश, उनको लगता है 'सबके बॉस तो हम हैं'...राजनाथ सिंह ने बिना नाम लिए ट्रंप पर कसा तंज

कुछ लोग भारत के विकास की रफ्तार से नहीं हैं खुश, उनको...

ऑपरेशन सिंदूर की इस सफलता के पीछे बहुत बड़ी वजह हमारी टेक्नोलॉजी और डिफेंस में मेक इन इंडिया की है ताकत : पीएम मोदी

ऑपरेशन सिंदूर की इस सफलता के पीछे बहुत बड़ी वजह हमारी टेक्नोलॉजी...