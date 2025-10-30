Mumbai Hostage Case: 17 बच्चे सहित 19 लोगों को बंधक बनाने वाला रोहित आर्य एनकाउंटर में ढेर, आरोपी की इलाज के दौरान मौत

  1. हिन्दी समाचार
मुंबई के पवई इलाके में स्थित 'रॉ स्टूडियो'में गुरुवार दोपहर को बच्चों को बंधक बनाने की घटना मामले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 17 बच्चे सहित 19 लोगों को बंधक बनाने वाला मानसिक रूप से अस्थिर बताए गए आरोपी रोहित आर्य पुलिस कार्रवाई के दौरान हुई झड़प में गोली लगने घायल हो गया है। जिसके बाद उसकी मौत हो गई है।

महाराष्ट्र: मुंबई के पवई इलाके में स्थित ‘रॉ स्टूडियो’में गुरुवार दोपहर को बच्चों को बंधक बनाने की घटना मामले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 17 बच्चे सहित 19 लोगों को बंधक बनाने वाला मानसिक रूप से अस्थिर बताए गए आरोपी रोहित आर्य पुलिस कार्रवाई के दौरान हुई झड़प में गोली लगने घायल हो गया है। जिसके बाद उसकी मौत हो गई है।

डॉक्टरों ने इलाज के दौरान रोहित आर्या को मृत घोषित कर दिया। पुलिस अब घटना की पूरी जांच कर रही है और ऑपरेशन की रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

शीशे से झांककर मदद की गुहार लगाते दिखे बच्चे

बच्चों के शीशे से झांकने पर आसपास के लोगों ने शोर मचाया और तुरंत पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में स्थानीय पुलिस, ATS और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और इलाके को चारों ओर से घेर लिया। रोहित अंदर से लगातार पुलिस को धमका रहा था और कह रहा था कि कोई भी आक्रामक कदम उसे उकसा सकता है।

बाथरूम के जरिए अंदर घुसी पुलिस

हालात को काबू में लाने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल ऑपरेशन प्लान तैयार किया। मुख्य दरवाजे से प्रवेश करना जोखिमभरा था, इसलिए पुलिस की एक टीम ने बाथरूम के जरिए उस कमरे में घुसने का रास्ता चुना।

रोहित के पास से एयरगन बरामद

पुलिस के अनुसार, रोहित के पास से एक एयरगन, कुछ केमिकल पदार्थ बरामद हुआ था। फॉरेंसिक टीम इन सामग्रियों की जांच कर रही है कि कहीं यह किसी खतरनाक पदार्थ का हिस्सा तो नहीं। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या उसने यह सब अकेले किया या किसी के इशारे पर। मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सभी बच्चे सुरक्षित और स्वस्थ हैं। उन्हें मेडिकल चेकअप के बाद काउंसलिंग के लिए भेजा गया है। अधिकारियों के मुताबिक, यह एक मेंटली डिस्टर्ब्ड लेकिन कंट्रोल्ड ऑपरेशन था, जिसमें वक्त पर की गई कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया।

