VIDEO- Mumbai Studio Hostage : शूटिंग के बहाने 22 बच्चों को बुलाकर बनाया बंधक, आरोपी मुंबई पुलिस के हिरासत में

मुंबई । मायानगरी मुंबई के पवई से गुरुवार को दिनदहाड़े एक ऐसा मामला सामने आया जिससे हड़कंप मच गया है। एक शख्स ने शूटिंग के बहाने स्टूडियो में बुलाकर 22 बच्चों को बंधक बना लिया। RA स्टूडियो (RA Studio) में रोहित आर्या (Rohit Arya) नाम के आरोपी ने बच्चों को बुलाकर इस सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया है। ज्वाइंट कमिश्नर सत्यनारायण चौधरी (Joint Commissioner Satyanarayan Chaudhary) ने बताया कि अरोपी शख्स को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

Man holds 15–20 children hostage at a studio in Mumbai’s Powai and released a video saying he wants to speak with specific people and be allowed to meet them. In the video, he threatened that if he’s not permitted to do so, he will set the studio on fire and harm himself and the… pic.twitter.com/UWG6Th95n9 — The Tatva (@thetatvaindia) October 30, 2025

मुंबई में गुरुवार को ये सनसनीखेज घटना आर ए स्टूडियो की पहली मंजिल पर एक्टिंग क्लासेस चलती हैं। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 100 बच्चे यहां ऑडिशन के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान स्टूडियो में काम करने वाले और यूट्यूब चैनल चलाने वाले रोहित ने 15 से 20 बच्चों को बंधक बना लिया।

कथित मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति रोहित आर्या ने एक खौफनाक वीडियो जारी कर कुछ खास लोगों से बात करने की मांग की है और धमकी दी है कि अगर उसकी “नैतिक और नैतिक” मांगें पूरी नहीं हुईं तो वह स्टूडियो में आग लगा देगा और बच्चों और खुद को नुकसान पहुंचाएगा। मुंबई पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और बातचीत के तरीके अपना रही है। पुलिस का कहना है कि संदिग्ध की मानसिक स्थिति को देखते हुए वे मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। पुलिस की प्राथमिकता सभी बंधक बच्चों को सुरक्षित और तुरंत छुड़ाना है।

आरोपी ने बच्चों को बंधक बनाने के बाद एक वीडियो में वो कहता है,कि मैं रोहित आर्या। सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को हॉस्टेज कर लिया। मेरी कुछ ज्यादा डिमांड नहीं हैं। कुछ सिंपल डिमांड हैं। मेरे कुछ सवाल हैं। न मैं आतंकी हूं, न मुझे बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है। सिंपल बातचीत करने के लिए मैंने इस बच्चों को बंधक बनाया है।

मेरे साथ कई लोग हैं : आरोपी रोहित आर्या

वीडियो मैसेज में आरोपी शख्स आगे कहता है कि मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ कई लोग हैं। मैं बातें करके सॉल्यूशन देने वाला हूं।

आरोपी अकेला था : मुंबई पुलिस

पुलिस ने बताया कि पौने दो बजे पुलिस को मिली थी जानकारी कि एयरगन और कुछ केमिकल भी घटनास्थल पर दिखे हैं। आरोपी अकेला था। हमने वजह जानने की कोशिश की लेकिन आरोपी अपनी मांगों पर अड़ा हुआ था। पुलिस ने बताया कि क्राइम सीन का जांच जारी है। पुलिस के मुताबिक, कमरे में एक बुजुर्ग समेत दो और लोग थे।