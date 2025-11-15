Bigg Boss 19: रोहित शेट्टी ने तान्या मित्तल के ‘दोगलेपन’ से उठाया पर्दा, नेशनल टीवी पर किए खुलसा

सुपरस्टार सलमान खान का शो बॉस 19′ ने छोटे पर्दे खूब धमाल मचा रहा है। इस शो में आज वीकेंड का वार रोहित शेट्टी होस्ट करते नजर आएंगे। वह शो में रहकर कंटेस्टेंट्स के साथ गेम तो खेलेंगे ही, साथ ही उनका पर्दाफाश करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ‘बिग बॉस 19’ में इस सप्ताह वीकेंड का वार पर अमाल मलिक से लेकर शहबाज बदेशा तक की क्लास लगने वाली है। बता दें की शो का प्रोमो सामने आया है। वहीं हाल ही में शो का प्रोमो वीडियो सामने आया है, जिसमें रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) तान्या मित्तल का पर्दाफाश करते दिखाई दिये। रोहित शेट्टी ने नेशनल टीवी पर तान्या मित्तल को ‘झूठा’ भी बताया। ‘बिग बॉस 19’ (Bigg Boss 19) के इस प्रोमो वीडियो ने दर्शकों को भी हैरान कर दिया है।

‘बिग बॉस 19’ (Bigg Boss 19) में रोहित शेट्टी (Rohit Shetty)ने फरहाना भट्ट को ‘कैटलिस्ट’ बताया। उन्होंने कहा कि तुम कैटलिस्ट हो, जिसने बिग बॉस में सबका ब्लड प्रेशर बढ़ाकर रखा हुआ है। इसपर फरहाना भट्ट ने बताया कि मैंने आपके साथ भी काम किया हुआ है। वहीं रोहित शेट्टी ने जवाब दिया कि मैं जानता हूं, तुम इतनी बड़ी गुंडी हो, वहां पर तो बहुत तमीज से पेश आई थी। रोहित शेट्टी ने तान्या मित्तल से भी बात की और कहा, “मैं बता दूं कि मेरा नाम रोहित शेट्टी है और मैं एक शो भी होस्ट करता हूं जो टीवी पर आता है।” रोहित शेट्टी ने आगे तान्या मित्तल से कैप्टेंसी के सिलसिले में सवाल भी किया।

रोहित ने तान्या पर कसा तंज़

तान्या मित्तल से कहा, “30 प्रतिशत राशन, सब नॉमिनेटेड और मैं कैप्टन तो आप क्या करतीं?” इसपर तान्या मित्तल ने जवाब दिया कि सर मैं नहीं चुनती। वहीं रोहित शेट्टी ने उन्हें जवाब दिया, “झूठ बोल रही हो तान्या आप, मैं आपके मुंह पर बोल रहा हूं कि झूठ बोल रही हो।” रोहित शेट्टी का ये अवतार देख तान्या मित्तल भी हैरान रह गईं। ऐसे में ये देखना अब दिलचस्प होगा कि रोहित शेट्टी द्वारा लगाई गी क्लास से ‘बिग बॉस 19’ के इन कंटेस्टेंट्स का गेम क्या नया मोड़ लेता है।