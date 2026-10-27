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Royal Enfield Himalayan 750 : रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 का टीजर जारी, जानें कीमत और फीचर्स

.रॉयल एनफील्ड ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी एडवेंचर बाइक, हिमालयन 750 का पहला आधिकारिक टीज़र जारी कर दिया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Royal Enfield Himalayan 750 :  रॉयल एनफील्ड ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी एडवेंचर बाइक, हिमालयन 750 का पहला आधिकारिक टीज़र जारी कर दिया है। कंपनी के इंस्टाग्राम पर जारी इस टीज़र में दिए गए कोऑर्डिनेट्स इटली के मिलान शहर के हैं, जिससे यह लगभग तय है कि बाइक का ग्लोबल डेब्यू अगले महीने की शुरुआत में ईआईसीएमए मोटरसाइकिल शो में होगा। यह ब्रांड की पहली 750 सीसी बाइक होगी।

पढ़ें :- EICMA 2025 : इटली के मिलान में लगेगा मोटरसाइकिलों और टेक्नोलॉजी का मेला , दिखेंगी ये 5 नई सुपर बाइक

यह एडवेंचर टूरर नवंबर 2026 में EICMA में अपनी ग्लोबल शुरुआत कर सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह आने वाली एडवेंचर टूरर का पहला आधिकारिक टीज़र है, और इससे यह संकेत भी मिल सकता है कि इसे उम्मीद से जल्दी लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसके सभी तकनीकी फीचर्स, कीमत और भारत में लॉन्च की आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है।

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 भारतीय बाजार में आने वाली सबसे बहुप्रतीक्षित मोटरसाइकिलों में से एक रही है। अब तक, इस मोटरसाइकिल को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिससे इसके डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन से जुड़ी कुछ जानकारियां सामने आई हैं।

हाल ही में सामने आई तस्वीरों में यह मोटरसाइकिल चार रंगों में दिखी है: पीले और काले रंग के साथ मैरून का एक चमकीला शेड; सफेद टैंक पर पीले और लाल रंग के ग्राफिक्स; सॉलिड मेटैलिक ग्रे रंग; और एक अन्य सॉलिड रंग।

भारत में रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 को नवंबर के अंत में गोवा में होने वाले मोटोवर्स फेस्टिवल में लॉन्च किया जा सकता है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 4.5 लाख रुपये होने का अनुमान है।

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