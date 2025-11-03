EICMA 2025 : इटली के मिलान में लगेगा मोटरसाइकिलों और टेक्नोलॉजी का मेला , दिखेंगी ये 5 नई सुपर बाइक

EICMA 2025 : दुनिया का सबसे बड़ा मोटरसाइकिल और एक्सेसरीज शो EICMA 2025 इस साल इटली के मिलान शहर में 4 नवंबर 2025 से शुरू होगा। Engwe का उद्देश्य सवारों को जोड़ना, ब्रांड पहचान को मज़बूत करना और E-mobility में अपने innovations को उजागर करना है।EICMA 2025 में इस बार Adventure Segment की कई शानदार बाइक्स पेश की जाएंगी। शो में कई ब्रांड्स अपने नए मॉडल्स के साथ तैयार हैं, जो न केवल पावरफुल इंजनों के साथ आएंगे बल्कि स्टाइल और टेक्नोलॉजी में भी जबरदस्त अपग्रेड दिखाएंगे।

Royal Enfield Himalayan 750

Royal Enfield अपनी सबसे प्रीमियम एडवेंचर मोटरसाइकिल Himalayan 750 को पेश करने जा रही है। इस बाइक में 750cc का पैरलल-ट्विन इंजन दिया जाएगा, जो लगभग 55 बीएचपी पावर और 60 एनएम टॉर्क जनरेट करेगा। इसमें वायर-स्पोक व्हील्स, डुअल डिस्क ब्रेक्स और Adjustable Suspension जैसे फीचर्स शामिल होंगे, जो इसे एडवेंचर राइडिंग के लिए परफेक्ट बनाते हैं. इस बाइक की कीमत लगभग 4.5 लाख के आसपास रहने की उम्मीद है।

BMW F 450 GS

BMW भी इस शो में अपनी नई एडवेंचर बाइक F 450 GS को पेश करने की तैयारी में है। यह कंपनी की Entry-level adventure motorcycle होगी, जिसमें 450cc पैरलल-ट्विन इंजन लगा होगा जो 47 बीएचपी की पावर देगा। बाइक में 125-डिग्री क्रैंकपिन ऑफसेट और लाइटवेट डिजाइन दिया गया है, जिससे यह Trials and Touring दोनों के लिए बेहतर बन जाती है। इसकी अनुमानित कीमत 3.9 से 4.1 लाख के बीच हो सकती है।

TVS

TVS के स्वामित्व वाली ब्रिटिश कंपनी Norton Motorcycles अपनी नई एडवेंचर बाइक Atlas लेकर आ रही है।

हीरो मोटोकॉर्प एक बिल्कुल नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च करके अपने विडा इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो का विस्तार करने की तैयारी में है। यह आगामी मॉडल मिलान में होने वाले EICMA 2025 में पहली बार प्रदर्शित होगा।