राहुल गांधी कोलंबिया में Bajaj, Hero और TVS देख हुए गर्वान्वित, बोले- साफ है कि भारतीय कंपनियां क्रोनीज्म से नहीं, बल्कि इनोवेशन से जीत सकती हैं

नई दिल्ली : कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) चार दिवसीय कोलंबिया यात्रा (Colombia Visit) पर हैं। इस दौरान उन्होंने कोलंबिया स्थित ईआईए विश्वविद्यालय (EIA University) में एक संवाद के दौरान बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर भारतीय लोकतंत्र पर हमला करने का आरोप लगाया। वहीं शुक्रवार को एक्स (ट्विटर) पर एक पोस्ट शेयर कर बजाज, हीरो और टीवीएस कंपनी (Bajaj, Hero and TVS companies) की तारीफ की। साथ ही इशारों ही इशारों में बिजनेसमैन गौतम अडानी-मुकेश अंबानी (Gautam Adani-Mukesh Ambani) पर हमला बोला। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने बजाज (Bajaj) , हीरो ( Hero) , टीवीएस (TVS) की सराहना करते हुए कहा कि अमेरिकी देश कोलंबिया में भारतीय बाइक्स (Indian Bikes) को देखकर गर्व हो रहा है।

बता दें कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी तस्वीर को बजाज पल्सर के साथ शेयर की है। इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा- बजाज (Bajaj) , हीरो ( Hero) , टीवीएस (TVS) को कोलंबिया में इतना अच्छा प्रदर्शन करते देखकर गर्व हो रहा है। यह दर्शाता है कि भारतीय कंपनियां क्रोनीज्म से नहीं, बल्कि इनोवेशन से जीत सकती हैं।

अपने पोस्ट में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने क्रोनीज्म शब्द का इस्तेमाल किया है। यह शब्द केंद्र सरकार पर हमले के रूप में देखा जा रहा है। इसका मतलब मित्रों और सहयोगियों के प्रति दिखाया गया पक्षपात होता है। उनका इशारा अडानी और अंबानी की तरफ हो सकता है।

भारत में लोकतंत्र पर हो रहा है हमला : राहुल गांधी

इससे पहले राहुल ने कोलंबिया में छात्रों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि सबसे बड़ा खतरा भारत में हो रहा लोकतंत्र पर हमला है क्योंकि भारत में कई धर्म, कई परंपराएं और कई भाषाएं हैं। भारत वास्तव में अपने सभी लोगों के बीच संवाद का एक केंद्र है और तमाम परंपराओं, तमाम धर्मों और तमाम विचारों के लिए जगह की जरूरत होती है। उस जगह को बनाने का सबसे अच्छा तरीका लोकतांत्रिक व्यवस्था है. वर्तमान में भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर बड़े पैमाने पर हमला हो रहा है।