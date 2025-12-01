Himalayan 450 :  हिमालयन 450 का स्पेशल एडिशन हुआ लॉन्च , ऑफ-रोडिंग हुई आसान

Himalayan 450 : रॉयल एनफील्ड ने हिमालयन 450 माना ब्लैक एडिशन को Motoverse 2025 में लॉन्च किया है। इससे पहले कंपनी ने इसे EICMA 2025 में भी दिखाया था। यह Himalayan 450 का एक स्पेशल एडिशन मॉडल है, जिसकी डिजाइन प्रेरणा भारत की सबसे ऊंची ऑफ-रोडिंग सड़कों में से एक माना पास से ली गई है।

Cosmetic Updates

हिमालयन 450 पहले से ही एक एडवेंचर बाइक के तौर पर जानी जाती है, लेकिन इस माना ब्लैक एडिशन में कुछ नए फीचर्स और Cosmetic Updates देकर इसे और भी खास बना दिया गया है।

कीमत

Mana Black Edition की कीमत ₹3.37 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो इसे Himalayan सीरीज की सबसे महंगी बाइक बनाती है।

रैली किट

Royal Enfield ने इस एडिशन में स्टैंडर्ड रैली किट दी है, जिससे इसकी ऑफ-रोड क्षमता पहले से काफी बढ़ जाती है। इसमें सबसे बड़ा अपडेट-Cross-spoke wheels के साथ ट्यूबलेस टायर्स है, जो ऑफ-रोडिंग के दौरान ज्यादा बेहतर और प्रैक्टिकल साबित होते हैं। tubeless tyres पंचर की स्थिति में तेजी से फुलाए जा सकते हैं और रिम को भी बेहतर सुरक्षा मिलती है, इससे कठिन रास्तों पर Riding और आरामदायक बन जाती है।