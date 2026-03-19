रुपये में रिकॉर्ड गिरावट: पहली बार 93 के पार, कांग्रेस ने कहा-इससे हमारी इकोनॉमी और देश की साख पर खड़े हो रहे गंभीर सवाल

नई दिल्ली। भारतीय रुपये में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। इजरायल-ईरान युद्ध के बाद अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट तेज हुई है। आज रुपये में अबतक का सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। अब रुपया 1 डॉलर के मुकाबले 93.31 रुपया पार पहुंच गया है। रुपये आई गिरावट के बाद अर्थव्यवस्था और बाजार को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि डॉलर की मजबूती, वैश्विक आर्थिक अस्थिरता और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव जैसे कारक रुपए पर दबाव बना रहे हैं। इसके अलावा विदेशी निवेश में कमी और आयात-निर्यात के असंतुलन ने भी स्थिति को प्रभावित किया है।

वहीं, इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से मोदी सरकार पर निशाना साधा गया है। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, 1 डॉलर = 93.31 रुपए…नरेंद्र मोदी की कड़ी मेहनत से रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। रुपए में ऐसी रिकॉर्ड गिरावट- हमारी इकॉनमी और देश की साख पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी को इससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा।

दरअसल, रुपये की गिरावट को लेकर कांग्रेस की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर निशाना भी साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि, मोदी सरकार की नाकामी के कारण रुपये में लगातार गिरावट जारी है।