बिहार चुनाव नतीजों के बाद लालू परिवार में टूट, रोहिणी आचार्य बोलीं-मैं राजनीति छोड़ रही हूं, संजय यादव और रमीज पर लगाया गंभीर आरोप

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 रिजल्ट के बाद लालू यादव के परिवार में टूट पड़ गयी है। लालू यादव की छोटी बेटी और तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर ऐसा पो​स्ट शेयर किया है, जिससे हलचल बढ़ गयी है।

रोहिणी आचार्य (Rohini Acharya) ने एक्स पर पर लिखा-मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। दरअसल, चुनाव के नतीजे एक दिन पहले ही आया है, जिसमें महागठबंधन को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। आरजेडी महज 25 सीटों पर ही सिमट गयी है।