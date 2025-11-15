  1. हिन्दी समाचार
  2. बिहार
  3. बिहार चुनाव नतीजों के बाद लालू परिवार में टूट, रोहिणी आचार्य बोलीं-मैं राजनीति छोड़ रही हूं, संजय यादव और रमीज पर लगाया गंभीर आरोप

बिहार चुनाव नतीजों के बाद लालू परिवार में टूट, रोहिणी आचार्य बोलीं-मैं राजनीति छोड़ रही हूं, संजय यादव और रमीज पर लगाया गंभीर आरोप

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 रिजल्ट के बाद लालू यादव के परिवार में टूट पड़ गयी है। लालू यादव की छोटी बेटी और तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर ऐसा पो​स्ट शेयर किया है, जिससे हलचल बढ़ गयी है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 रिजल्ट के बाद लालू यादव के परिवार में टूट पड़ गयी है। लालू यादव की छोटी बेटी और तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर ऐसा पो​स्ट शेयर किया है, जिससे हलचल बढ़ गयी है।

पढ़ें :- राहुल गांधी बोले- हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके, जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था

रोहिणी आचार्य (Rohini Acharya) ने एक्स पर पर लिखा-मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। दरअसल, चुनाव के नतीजे एक दिन पहले ही आया है, जिसमें महागठबंधन को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। आरजेडी महज 25 सीटों पर ही सिमट गयी है।

 

पढ़ें :- कांग्रेस बोली- रुझान बता रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता बिहार की जनता पर डाल रहे गहरा प्रभाव
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

बिहार विधानसभा चुनाव में राजद ने स्वीकारी हार, कहा- गरीबों के बीच बुलंद करते रहेंगे आवाज

बिहार विधानसभा चुनाव में राजद ने स्वीकारी हार, कहा- गरीबों के बीच...

बिहार चुनाव नतीजों के बाद लालू परिवार में टूट, रोहिणी आचार्य बोलीं-मैं राजनीति छोड़ रही हूं, संजय यादव और रमीज पर लगाया गंभीर आरोप

बिहार चुनाव नतीजों के बाद लालू परिवार में टूट, रोहिणी आचार्य बोलीं-मैं...

बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक

बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई नवनिर्वाचित विधायकों...

Bihar Election 2025: चिराग पासवान 2030 में होंगे सीएम? जाने बॉलीवुड से राजनीति तक का सफर

Bihar Election 2025: चिराग पासवान 2030 में होंगे सीएम? जाने बॉलीवुड से...

बगावत पर बीजेपी का ताबड़तोड़ एक्शन, पूर्व केन्द्रीय आरके सिंह, MLC अशोक अग्रवाल व कटिहार की मेयर उषा अग्रवाल को किया सस्पेंड

बगावत पर बीजेपी का ताबड़तोड़ एक्शन, पूर्व केन्द्रीय आरके सिंह, MLC अशोक...

बिहार चुनाव के बाद ​केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की मुलाकात

बिहार चुनाव के बाद ​केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री...