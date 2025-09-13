Russia 7.4 Earthquake: रूस में आया 7.4 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप; इन इलाकों में सुनामी की चेतावनी जारी

Russia 7.4 Earthquake: रूस में 13 सितंबर, 2025 को सुदूर पूर्व तट पर कामचटका प्रायद्वीप के पास, 7.4 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया है। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) के अनुसार, भूकंप रूसी शहर पेट्रोपावलोव्स्क-कामचत्स्की से 111 किलोमीटर (69 मील) पूर्व स्थित कामचटका क्षेत्र के प्रशासनिक केंद्र में, 39.5 किलोमीटर की गहराई पर आया।

रूस में भूकंपीय घटना प्रशांत और उत्तरी अमेरिकी प्लेटों के विवर्तनिक जंक्शन पर स्थित होने के कारण, महत्वपूर्ण भूकंपीय गतिविधि वाले क्षेत्र में हुई। झटकों की तीव्रता के बावजूद, किसी के हताहत होने या बुनियादी ढांचे को कोई महत्वपूर्ण नुकसान होने की तत्काल कोई सूचना नहीं मिली। स्थानीय अधिकारियों और आपातकालीन सेवाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया था और स्थिति पर कड़ी नज़र रखी जा रही थी।

प्रशांत महासागर के अग्नि वलय में स्थित कामचटका, सक्रिय भ्रंश रेखाओं के निकट होने के कारण अक्सर भूकंपीय विक्षोभों का शिकार होता है। इस क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े भूकंप देखे हैं, और यह घटना इस क्षेत्र में विवर्तनिक गतिविधि से उत्पन्न निरंतर खतरे की याद दिलाती है।

भूकंप के बाद, प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने एक चेतावनी जारी की, जिसमें भूकंप के केंद्र से 300 किलोमीटर के दायरे में तटों पर खतरनाक लहरें उठने की संभावना जताई गई। इससे आसपास के तटीय क्षेत्रों के निवासियों और अधिकारियों में चिंताएँ बढ़ गईं। हालाँकि, जैसे-जैसे भूकंपीय गतिविधि कम हुई, चेतावनी को बाद में कम कर दिया गया।

केंद्र ने कहा कि रूस के कुछ निकटवर्ती तटों पर एक मीटर (3.3 फीट) तक की “खतरनाक” लहरें उठ सकती हैं। जापान, हवाई और प्रशांत महासागर के अन्य द्वीपों पर 30 सेंटीमीटर से कम ऊंची लहरें उठ सकती हैं।

हालांकि, कोई बड़ी सुनामी दर्ज नहीं की गई, लेकिन चेतावनी ने ऐसे भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में निरंतर सतर्कता बरतने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। कामचटका प्रायद्वीप के विशाल तटरेखा को देखते हुए, जो ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए अत्यधिक संवेदनशील है, सुनामी की संभावना विशेष रूप से चिंताजनक थी।

विशेषज्ञों ने आगाह किया कि क्षेत्र हाई अलर्ट पर है। जुलाई 2025 में 8.8 तीव्रता के भूकंप सहित, इस क्षेत्र में बड़े भूकंपों के पिछले इतिहास को देखते हुए, अतिरिक्त भूकंपीय घटनाओं के जोखिम से इनकार नहीं किया गया। स्थानीय अधिकारी यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे कि आगे आने वाले झटकों या लहरों की स्थिति में आबादी पर्याप्त रूप से तैयार रहे।