Russia – Ukraine War : रूस ने ड्रोन और मिसाइलों से किया बड़ा अटैक, पूरे शहर को हिलाकर रख दिया

लंबे समय से चल रही रूस और यूक्रेन की जंग के बीच  शनिवार, 29 November 2025 की तड़के रूस ने ड्रोन और मिसाइलों से यूक्रेन (Ukraine) की राजधानी Kyiv पर बड़ा हमला (Russia Attack) किया।

By अनूप कुमार 
Updated Date

