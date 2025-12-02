Russia-Ukraine War : जेलेंस्की ने की फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों से मुलाकात, मिलेगी ठोस गारंटी?

Russia-Ukraine War : लंबे समय से चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच वार रोकने और इलाके में शांति स्थापित करने की पहल तेज हो चुकी है। इसी श्रृंखला में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की (President Volodymyr Zelensky) ने सोमवार को यहां राष्ट्रपति भवन (Elysee Palace) में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (French President Emmanuel Macron) से मुलाकात की। यह मुलाकात यूक्रेन में लगभग चार साल से चल रहे युद्ध में संभावित युद्ध विराम के लिए मध्यस्थता करने के उद्देश्य से की गई कूटनीतिक गतिविधियों (diplomatic activities) का हिस्सा है।

यूक्रेनी और अमेरिकी अधिकारियों के बीच बैठक

जेलेंस्की की पेरिस यात्रा पहले रविवार को फ्लोरिडा (Florida) में यूक्रेनी और अमेरिकी अधिकारियों के बीच विशेष बैठक हुई थी। इस बैठक को अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो (US Secretary of State Marco Rubio) ने लाभप्रद बताया था। आज पेरिस यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने अमेरिका द्वारा प्रस्तावित संघर्षविराम योजना (Ceasefire Plan) में संशोधन पर विचार किया है। यह योजना अमेरिका एवं रूस ने आपस में बातचीत करके तैयार की है। लेकिन योजना की इस बात को लेकर आलोचना की जा रही है कि उसमें रूसी मांगों पर अधिक ध्यान दिया गया है।

इस बीच यहां यह भी बता दें कि, रूस ने दोनेत्स्क क्षेत्र ( Donetsk region) के प्रमुख शहर पोक्रोव्स्क पर कब्जा करने का दावा किया है। रूस के इस दावे को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की (President Volodymyr Zelensky) ने नकार दिया है।

जेलेंस्की की ओर से शांति योजना को लेकर दिए गए बयान के बीच रूसी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास क्रेमलिन ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि व्लादिमीर पुतिन अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ से मिलेंगे। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि शांति योजना का मसौदा अमेरिका और रूस ने आपस में बातचीत करने के बाद तैयार की है।