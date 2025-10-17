Russia-Ukraine war : रूस ने यूक्रेन में किया भीषण हमला , ड्रोन और मिसाइलें दागीं

Russia-Ukraine war : रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से जंग जारी है। इस बीच ताजा हमलों में रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों पर सैकड़ों ड्रोन और दर्जनों मिसाइलों से हमला किया है। खबरों के अनुसार, अधिकारियों ने रूस क ओर से किए गए घातक हमलों के बारे में जानकारी दी है। रूस ने यह हमला ऐसे समय पर किया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच बड़ी मुलाकात होने वाली है।

माना जा रहा है कि दोनों बड़े नेताओं के वार्ता के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से और अधिक अमेरिकी वायु रक्षा प्रणाली की मांग करेंगे।अनुमान लगाया जा रहा है कि इस दौरान यूक्रेन अमेरिका से एवं लंबी दूरी की टॉमहॉक मिसाइल मांग सकता है। इस बात के संकेत राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही दे चुके हैं। इतना ही नहीं रूस को ज्ंग से रोकने के लिए जेलेंस्की मॉस्को पर कड़े अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंध भी चाहते हैं।

यूक्रेन की राष्ट्रीय ऊर्जा संचालक कंपनी, यूक्रेनेर्गो ने बताया कि ड्रोन एवं मिसाइल हमलों के बाद 8 यूक्रेनी क्षेत्रों में बिजली काटनी पड़ी। देश की सबसे बड़ी निजी ऊर्जा कंपनी, डीटीईके ने राजधानी कीव में बिजली गुल होने की सूचना दी और कहा कि हमलों के कारण उसे मध्य पोल्टावा क्षेत्र में प्राकृतिक गैस निष्कर्षण रोकना पड़ा।