Russia-Ukraine war : रूस ने यूक्रेन में किया भीषण हमला , ड्रोन और मिसाइलें दागीं

रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से जंग जारी है। इस बीच  ताजा हमलों में रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों पर सैकड़ों ड्रोन और दर्जनों मिसाइलों से हमला किया है।

By अनूप कुमार 
