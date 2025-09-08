रूस के राष्ट्रपति पुतिन अमेरिका के साथ खेल रहे है- वोलोदिमीर जेलेंस्की

  1. हिन्दी समाचार
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्हे कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन जो चाहते थे वह अमेरिका ने उन्हे दे दिया है। पुतिन अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ खेल रहे है। अलास्का में हुए दोनों राष्ट्रपतियों की मीटिंग पर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सवाल उठाए हैं। जेलेंस्की का आरोप है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने रूसी समकक्ष पुतिन को वो सारी चीजें दे दी हैं, जिसकी मांग उन्होंने की थी।

By Satish Singh 
Updated Date

एबीसी न्यूज चैंनल को इंटरव्यू देते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनालड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई बैठक में कोई सफलता नहीं मिली थी। अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के बीच शांति समझौते की मध्यस्थता की कोशिश बेकार गई है। दोनों राष्ट्रपति की मुलाकात 15 अगस्त को अलास्का में हुई थी। राष्ट्रपति पुतिन को बैठक में मनमाफिक चीज मिल गई है। जेलेंस्की ने कहा कि यह हमारे लिए अफोस की बात है कि उस बैठक यूक्रेन वहां नहीं था। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन को वह सबकुछ दे दिया जो वह चाहते थे। पुतिन राष्ट्रपति ट्रंप से मिलना चाहते थे और वह मिल भी लिए है।

रूस का मकसद था सिर्फ शिखर वर्ता की फोटो लेना

यूक्रेन के राष्ट्रपति जेंलेस्की ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन अमेरिका के साथ खेल खेल रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि रूसी नेता का मकसद सिर्फ ट्रंप के साथ अपनी शिखर वार्ता के वीडियो और फोटोज पूरी दुनिया को दिखाना मकसद था और वे इसमें कामयाब रहे। उन्होंने मॉस्को पर दबाव बढ़ाने का आह्वान करते हुए कहा कि यह कहीं से भी उचित नहीं है कि यूरोपीय संघ के कुछ देश रूसी तेल और गैस खरीदना जारी रखें।

