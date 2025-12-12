  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Rwanda-Congo conflict  :  रवांडा समर्थित M23 विद्रोहियों ने Congo के Kivu में किया बड़ा हमला, 400 से अधिक नागरिकों की मौत

Rwanda-Congo conflict  :  रवांडा समर्थित M23 विद्रोहियों ने Congo के Kivu में किया बड़ा हमला, 400 से अधिक नागरिकों की मौत

कांगो और रवांडा के बीच संघर्ष और तेज हो गया है। एक तरफ कांगो और रवांडा के बीच शांति समझौता हुआ दूसरी ओर रवांडा समर्थित M23 विद्रोही समूहों ने कांगो पर लगातार हमले किए।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Rwanda-Congo conflict  :  रवांडा समर्थित M23 विद्रोहियों ने Congo के Kivu में किया बड़ा हमला, 400 से अधिक नागरिकों की मौत

Rwanda-Congo conflict  :  रवांडा समर्थित M23 विद्रोहियों ने Congo के Kivu में...

डॉलर के मुकाबले रुपया 24 पैसे टूटकर 90.56 के नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा, हर दिन क्‍यों टूट रहा है रुपया?

डॉलर के मुकाबले रुपया 24 पैसे टूटकर 90.56 के नए रिकॉर्ड निचले...

Japan Earthquake-Tsunami : जापान में 6.7 तीव्रता का भूकंप, देश के पूर्वोत्तर हिस्से में लगे झटके, सुनामी का अलर्ट

Japan Earthquake-Tsunami : जापान में 6.7 तीव्रता का भूकंप, देश के पूर्वोत्तर...

पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत, द्विपक्षीय संबंधों को लेकर हुई चर्चा

पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत, द्विपक्षीय संबंधों को...

बांग्लादेश में हुई चुनाव की घोषणा, सभी 300 सीटों पर 12 फरवरी को होगा मतदान

बांग्लादेश में हुई चुनाव की घोषणा, सभी 300 सीटों पर 12 फरवरी...

K-4 SLBM Test : पल झपकते ख़ाक हो होगा दुश्मन, आज भारत अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल का करेगा परीक्षण, चीन के छूटे पसीने, NOTAM जारी

K-4 SLBM Test : पल झपकते ख़ाक हो होगा दुश्मन, आज भारत...