Rwanda-Congo conflict  :  रवांडा समर्थित M23 विद्रोहियों ने Congo के Kivu में किया बड़ा हमला, 400 से अधिक नागरिकों की मौत

कांगो और रवांडा के बीच संघर्ष और तेज हो गया है। एक तरफ कांगो और रवांडा के बीच शांति समझौता हुआ दूसरी ओर रवांडा समर्थित M23 विद्रोही समूहों ने कांगो पर लगातार हमले किए।
पिछले हफ्ते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने वाशिंगटन में कांगो और रवांडा (Congo and Rwanda) के बीच समझौता कराया था। मगर अब वह टूट चुका है। वजह है कि उस समझौते में M23 को शामिल नहीं किया गया था। विद्रोही समूह (rebel group) कांगो के साथ अलग से बातचीत कर रहा है और इस साल की शुरुआत में घोषित युद्धविराम (ceasefire) को दोनों पक्ष एक-दूसरे पर तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं।
किवु सरकार के बयान में कहा गया, “हमारे पास जानकारी है कि शहर में मौजूद ताकतें रवांडा की स्पेशल फोर्सेज़ (Rwandan Special Forces) और उनके कुछ विदेशी भाड़े के सैनिकों की हैं, जो युद्धविराम के साथ-साथ वॉशिंगटन और दोहा समझौतों का खुला उल्लंघन कर रही हैं।