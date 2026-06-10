सलमान खान की फेवरेट कोरियोग्राफर शबीना खान से काम के बदले हुई गंदी डिमांड, सेट छोड़कर भागी

मुंबई। बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर्स शबीना खान (Shabina Khan) सलमान खान (Salman Khan) की फेवरेट हैं। सुपरस्टार की हर फिल्म में उनका एक गाना जरूर होता है। शबीना इंडस्ट्री (Shabina Khan) में बेहद कम उम्र से काम कर रही हैं और सालों बाद उन्होंने कास्टिंग काउच का खुलासा किया है। शबीना ने ये भी कहा कि इंडस्ट्री में उन्हें सलमान ने ही काम दिया है। हिंदी रश को दिए इंटरव्यू में शबीना ने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन घर चलाने के लिए छोटी उम्र में काम करना शुरू कर दिया। मैं बहुत छोटी थी जब गणेश आचार्य संग काम करना शुरू किया।

शबीना ने कहा कि इस इंडस्ट्री में सलमान खान ही हैं, जिन्हें इंसान के काम की परख है। उन्होंने मुझे अपनी हर फिल्म में काम दिया। सलमान ही इकलौते ऐसे स्टार हैं जिनकी हर फिल्म में मेरे एक या दो गाने होते हैं। क्योंकि मैं उनके साथ काम करने में काफी सहज हूं। उनके साथ काम करना बहुत सेफ हैं। इसलिए वो सुपरस्टार भी हैं, क्योंकि ये लोग किसी के साथ गंदी हरकत नहीं करते।

शबीना से पूछा गया कि क्या कभी उन्होंने कास्टिंग काउच फेस किया। उन्होंने कहा कि हां बहुत यंग ऐज में मेरे सामने भी कई गंदी डिमांड रखी गईं। मैंने हाथ जोड़ा और मैं सेट छोड़कर निकल गई। भाग्यशाली हूं कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं। मैंने भले ही मजबूरी में काम करना शुरू किया, लेकिन मेरी मां ने कहा कि भूखे रहे लेंगे, लेकिन गलत काम नहीं करना है।

शबीना कहती हैं कि मुझसे ये भी कहा कि तुम रानी मुखर्जी लगती हो, एक्टिंग कर लो। मैंने मना कर दिया। क्योंकि मुझे उस रास्ते नहीं जाना। मेरे साथ कुछ गलत ना हो। इसलिए मैंने अपने कपड़े पहनने का तरीका भी बदल लिया था। सलमान खान ने ‘मुझे प्रेम रतन धन पायो’ में काम दिया था। उसके बाद मैं 9 महीने खाली बैठी किसी ने मुझे काम नहीं दिया। लोगों ने मेरा काम छीना है बस।

शबीना से पूछा गया कि गणेश आर्चाय पर मीटू का आरोप लगा था। क्या उनके साथ काम करते हुए आपने कभी ऐसा फील किया? उन्होंने कहा नहीं। जब मैं उनके साथ काम करती थी, तो बहुत छोटी थी। जब चीजें समझ आईं, तो काम छोड़ दिया। शबीना ने कहा कि क्या सच है क्या झूठ मैं नहीं बताना चाहूंगी। वो बहुत बड़ा नाम हैं। मेरे गुरू भी हैं। जिन्होंने इल्जाम लगाया मैं उनकी भी इज्जत करती हूं, लेकिन मैं इस बारे में सही से जवाब नहीं दे सकती।

उन्होंने कहा कि जो भी लड़की मीटू (MeToo) के लिए आवाज उठाती है। वो यूं ही दुनिया के सामने अपनी इज्जत नहीं उछालेगी। बस इतना कहूंगी कि जब हो रहा है। तब बोलो क्योंकि बाद में बोलकर फायदा नहीं है। शबीना कहती हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में फीमेल कोरियोग्राफर के लिए काम करना थोड़ा मुश्किल है।