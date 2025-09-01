25000 फैंस के सामने Emotional हुए Samay Raina, बोले- बहुत प्यार करता हूं

स्टैंड अप कमेडियन समय रैना एक बार फिर चर्चाओं में आ गए हैं इस बार वो अपने शो ‘ इंडियाज़ गॉट लेटेंट’ को लेकर नहीं आए हैं बल्कि अपने इंडिया टूर को लेकर खबरों में बने हुए हैं। दरअसल, समय रैना ने कुछ टाइम पहले ही अपने इंडिया टूर की घोषणा की थी। इस टूर के तहत समय रैना ने ‘इंडियाज़ गॉट लेटेंट’ विवाद के बाद मुंबई में परफॉर्म किया। उनके इस इवेंट में एक साथ 25000 लोगों ने हिस्सा लिया। जिसके बारे में बताते हुए समय रैना इमोश्नल हो गए। आइए जानते हैं कि समय रैना ने क्या कहा

समय के शो में आए 25000 लोग

समय रैना ने कुछ दिनों पहले ही ऐलान किया था कि वह अपने इंडिया टूर ‘समय रैना इज अलाइव एंड अनफिल्टर्ड’ के तहत 29 और 30 अगस्त को मुंबई में परफॉर्म करने वाले हैं। ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ विवाद के दौरान भारी आलोचनाओं का सामना करने के बाद ये समय रैना का पहला बड़ा प्रोजेक्ट है। समय रैना ने अपने मुंबई टूर के परफॉर्मेंस की कई सारी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर किए हैं। समय ने बताया कि उनके इस कॉन्सर्ट में 25000 लोग आए थे, जिनके सामने उन्होंने परफॉर्म किया।

इमोशनल हुए समय रैना

इन तस्वीरों को पोस्ट करते हुए समय रैना ने एक इमोशनल कैप्शन लिखा कि मुंबई… मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुमने मुझे सब कुछ दिया है। यहां मैंने पिछली दो रातों में अपने शहर के 25000 लोगों के लिए परफॉर्म किया। मैं हर उस व्यक्ति का आभारी हूं जो मुझे देखने के लिए इस शो में आए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सारी चीजें उनके लिए बहुत मायने रखती हैं। इस दौरान उन्होंने फैंस के लिए अपना प्यार जाहिर करते हुए कहा कि मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूं, भगवान हमेशा आप लोगों पर मेहरबान रहें।