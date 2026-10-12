Samsung Galaxy S25 Ultra :  सैमसंग के प्रीमियम फोन की कीमत गिरी ,  मौके का उठाएं फायदा

Samsung Galaxy S25 Ultra Price Drop : इस समय Amazon Great Indian Festival Sale 2026 चल रही है। Amazon की इस सेल के दौरान आप जबरदस्त डील्स का फायदा उठा सकते हैं। इसमें Samsung Galaxy S25 Ultra पर Bumper Discount दिया जा रहा है।

शुरुआती कीमत

आपको बता दें कि इस फ्लैगशिप फोन को भारत में 1.30 लाख की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया गया था। अभी इस पर भारी छूट का फायदा उठा कर आप इसे कम कीमत में खरीद सकते हैं। सेल में इसका 256GB स्टोरेज वेरिएंट 84,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

सेल में कीमत

Amazon Great Indian Festival Sale 2026 में Samsung Galaxy S25 Ultra के 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की लिस्टेड कीमत 94,999 रुपये है। इस पर 10 हजार रुपये का Coupon Discount मिल रहा है। जिसके बाद फोन की प्रभावी कीमत 84,999 रुपये हो जाती है। Coupon Discount के बाद ग्राहकों को 45 हजार की बचत हो सकती है।

Amazon Pay ICICI Bank

इसके अलावा, Amazon Pay ICICI Bank क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 2,549 रुपये का कैशबैक भी मिल सकता है।

512GB वेरिएंट पर डिस्काउंट

अगर आप ज्यादा स्टोरेज वाला वेरिएंट खरीदना चाहते हैं, तो गैलेक्सी S25 अल्ट्रा का 12GB RAM और 512GB स्टोरेज मॉडल भी ऑफर में उपलब्ध है। कूपन डिस्काउंट के बाद इसकी कीमत 99,999 रुपये हो जाती है।

गैलेक्सी S25 अल्ट्रा

इसके अलावा, Amazon Pay ICICI Bank क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर 2,999 रुपये का कैशबैक मिल रहा है। हालांकि, कार्ड ऑफर और कूपन की उपलब्धता खरीदारी के समय लागू नियमों और शर्तों पर निर्भर करेगी।