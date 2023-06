Sandwich Making Tips: इस तरह से बनाएं सैंडविच रहेगा क्रंची और टेस्टी, नहीं पड़ेगा मुलायम और गीला

Keep these things in mind while making sandwich: अक्सर बच्चों के टिफिन या फिर ब्रेकफास्ट में सैंडविच (Sandwiches) कर रखने पर सैंडविच (Sandwiches) गीला हो जाता है। सैंडवीच गीला होने से उसे खाने में बच्चे और बड़े मुंह बनाने लगते हैं। साथ ही मुलायम होने की वजह से सैंडविच (Sandwiches) का टेस्ट और क्रंच दोनो की बहुत खराब लगता है।

असल में सैंडविच (Sandwiches) में डालने वाली चीजों में नमी मौजूद होती है इसकी वजह से सैंडविच (Sandwiches) थोड़ी देर बाद ही नम और गूदेदार होने लगता है।

सैंडविच (Sandwiches) बनाने के लिए अधिकतर सफेद या ब्राउन ब्रेड का यूज करती हैं। सैंडविच(Sandwiches) बनाने के लिए सबसे अच्छी मोटी वाली ब्रेड होती है। ये ब्रेड जल्दी मुलायम नहीं होती।

चीज स्प्रेड या मेयोनीज डालने में जरा भी कंजूसी न करें

चीज स्प्रेड या मेयोनेज जैसी सैंडविच (Sandwiches) को टूटने से बता सकती है। इसलिए चीज स्प्रेड या मेयोनीज डालने में जरा भी कंजूसी न करें। चीज स्प्रेड या मेयोनीज की तरह ही बटर भी फिलिंग के बीच बैरियर का काम करता है। बाकी चीजों को स्लाइस पर लगाने से पहले पिघला हुआ मक्खन ब्रेड पर लगाएं इससे सैंडविच (Sandwiches) का स्वाद तो बढाता ही है बल्कि बैरियर बनाने में मदद करता है।