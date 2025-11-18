‘दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी’ में संजय-महिमा की नई जोड़ी छाएगी

मुंबई: सोशल मीडिया पर संजय मिश्रा और महिमा चौधरी की शादी वाली तस्वीरों ने खूब हलचल मचाई, हर कोई यही सोच रहा था कि क्या सच में ये दोनों शादी के बंधन में बंध गए हैं। अब राज़ खुल चुका है। ये सब उनकी आगामी फिल्म ‘दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी’ के प्रमोशन का हिस्सा था, जिसका पहला पोस्टर रिलीज हो गया है।

पोस्टर में दोनों एक खूबसूरत हिल स्टेशन पर आमने-सामने बैठे हैं, संजय के हाथ में “सेकंड इनिंग्स” नाम की किताब और महिमा के बैग पर लिखा “जस्ट मैरिड” फैंस को रोमांचित कर रहा है। सिद्धांत राज सिंह निर्देशित इस रोमांटिक कॉमेडी को बनारस में फिल्माया गया है। निर्माता एकांश बच्चन कहते हैं, “ये फिल्म उम्मीद और नए रिश्तों को मनाने का एक जश्न है।”

दूसरा मौका, एक नई उम्मीद

19 दिसंबर 2025 को रिलीज हो रही यह फिल्म यह संदेश देती है कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती और ज़िंदगी का दूसरा मौका अक्सर सबसे खूबसूरत होता है।