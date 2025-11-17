Saudi Arabia Accident: मदीना के पास बस-टैंकर की टक्कर, उमराह करने गए 42 भारतीयों के मारे जाने की आशंका

Saudi Arabia Accident: सऊदी अरब के मदीना के पास उमराह तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस की एक डीजल टैंकर से टक्कर हो गयी। इस हादसे में कम से कम 42 लोगों के मारे जाने की आशंका है। स्थानीय मीडिया के अनुसार, मरने वालों में से ज्यादातर भारतीय नागरिक बताए जा रहे हैं। जो हैदराबाद से उमराह करने के लिए सऊदी अरब पहुंचे थे। घटना का शिकार हुई बस सोमवार रात हाजियों को लेकर मक्का से मदीना जा रही थी।
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस घटना को लेकर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, “सऊदी अरब के मदीना में भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुर्घटना से गहरा सदमा पहुंचा है। रियाद स्थित हमारा दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास इस दुर्घटना से प्रभावित भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों को पूरी सहायता प्रदान कर रहे हैं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।”
Deeply shocked at the accident involving Indian nationals in Medinah, Saudi Arabia.
Our Embassy in Riyadh and Consulate in Jeddah are giving fullest support to Indian nationals and families affected by this accident.
Sincere condolences to the bereaved families. Pray for the…
— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) November 17, 2025
जेद्दा स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास के आधिकारिक एक्स अकाउंट ने पोस्ट किया, “सऊदी अरब के मदीना के पास भारतीय उमराह तीर्थयात्रियों के साथ हुई एक दुखद बस दुर्घटना को देखते हुए, जेद्दा स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास में एक 24×7 नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। हेल्पलाइन का संपर्क विवरण इस प्रकार है: टोल-फ्री नंबर-8002440003”
तेलंगाना सीएमओ ने एक्स पोस्ट में लिखा, “मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सऊदी अरब में भारतीय तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस के साथ हुई भीषण दुर्घटना पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। मक्का से मदीना जाते समय हुई इस दुर्घटना और इसमें हैदराबाद के निवासियों के भी शामिल होने की प्रारंभिक जानकारी पर तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पूरी जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया है।”
सीएमओ ने आगे लिखा, “मुख्यमंत्री ने विदेश मंत्रालय और सऊदी दूतावास के अधिकारियों से इस घटना के संबंध में संपर्क करने और तुरंत आवश्यक राहत उपाय करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव ने दिल्ली में समन्वय सचिव गौरव उप्पल से तुरंत बात की और आवश्यक निर्देश जारी किए। इस घटना से संबंधित विवरणों और राहत उपायों की निरंतर निगरानी और मृतकों के परिवारों और रिश्तेदारों को जानकारी प्रदान करने के लिए सचिवालय में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।
नियंत्रण कक्ष के नंबर: +91 79979 59754, +91 99129 19545”
సౌదీ అరేబియాలో భారతీయ యాత్రికులతో ఉన్న బస్సు ఘోర ప్రమాదంపై ముఖ్యమంత్రి శ్రీ @revanth_anumula గారు తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మక్కా నుంచి మదీనా వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగిందని, అందులో హైదరాబాద్ వాసులు కూడా ఉన్నారని వస్తున్న ప్రాథమిక సమాచారంపై వెంటనే స్పందించిన ముఖ్యమంత్రి…
— Telangana CMO (@TelanganaCMO) November 17, 2025
कब और कहां हुआ हादसा?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बस कथित तौर पर मक्का से मदीना जा रही थी जब मुफ़रीहाट के पास भारतीय समयानुसार रात लगभग 1:30 बजे यह दुर्घटना हुई। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, बस में सवार ज़्यादातर यात्री तेलंगाना के हैदराबाद के थे। गल्फ न्यूज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार, उस समय कई यात्री कथित तौर पर सो रहे थे, जिससे टक्कर के बाद बस में आग लगने पर उनके बचने का कोई मौका नहीं मिला। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़ितों में कम से कम 11 महिलाएँ और 10 बच्चे शामिल हैं, हालाँकि अधिकारी अभी भी संख्या की पुष्टि कर रहे हैं।