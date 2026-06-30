  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. Sawan 2026 : भगवान शिव का प्रिय मास सावन इस तारीख से शुरू हो रहा है ? जानें कितने सोमवार पड़ेंगे

Sawan 2026 : भगवान शिव का प्रिय मास सावन इस तारीख से शुरू हो रहा है ? जानें कितने सोमवार पड़ेंगे

भगवान भोलनाथ को समर्पित सावन मा​ह , जप, तप और शिवभक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। सावन माह में सोमवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Sawan 2026 :  भगवान भोलनाथ को समर्पित सावन मा​ह  जप, तप और शिवभक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। सावन माह में सोमवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पूरे माह शिवालयों में धूम मची रहती है और हर तरफ हर हर बम बम के नारे लगते है। हिंदू पंचांग के अनुसार, भगवान शिव का प्रिय महीना ‘सावन’ साल 2026 में विशेष महत्व रखता है। यह अधिकमास का सावन है।

पढ़ें :- Sawan 2026 : शिवमाह सावन में सोमवार के अलावा ये हैं प्रमुख तिथियां, महादेव को जलाभिषेक से मिलेगा दोगुना पुण्य!

पंचांग के अनुसार सावन मास की शुरुआत 30 जुलाई 2026, गुरुवार से हो रही है। यह पावन महीना 28 अगस्त 2026, शुक्रवार को सावन पूर्णिमा के दिन संपन्न होगा।

सावन 2026 कुल कितने सोमवार पड़ेंगे?
सावन के दौरान पड़ने वाले सोमवार का विशेष धार्मिक महत्व है। इस बार सावन के पूरे महीने में कुल 4 सोमवार पड़ रहे हैं। इन तिथियों को आप अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं।
पहला सावन सोमवार 3 अगस्त 2026
दूसरा सावन सोमवार 10 अगस्त 2026
तीसरा सावन सोमवार 17 अगस्त 2026
चौथा सावन सोमवार 24 अगस्त 2026

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, सावन में की गई भगवान शिव की पूजा सभी पापों का नाश करती है और मनोवांछित फल प्रदान करती है। धार्मिक कथाओं के अनुसार, समुद्र मंथन सावन के महीने में ही हुआ था, जिसमें से निकले विष को भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए अपने कंठ में धारण किया था।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Sawan 2026 : भगवान शिव का प्रिय मास सावन इस तारीख से शुरू हो रहा है ? जानें कितने सोमवार पड़ेंगे

Sawan 2026 : भगवान शिव का प्रिय मास सावन इस तारीख से...

Ashadh Maas 2026 : आज से शुरू हुआ आषाढ़ मास, जानें नियम और धार्मिक महत्व

Ashadh Maas 2026 : आज से शुरू हुआ आषाढ़ मास, जानें नियम...

काशी विश्वनाथ में सावन के दौरान VIP दर्शन रद्द, सिर्फ सामान्य कतार से होगी सभी श्रद्धालुओं की एंट्री

काशी विश्वनाथ में सावन के दौरान VIP दर्शन रद्द, सिर्फ सामान्य कतार...

30 जून 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों को आज कार्यस्थल पर मिलेगी सफलता, स्वास्थ्य में सुधार होगा

30 जून 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों को आज कार्यस्थल...

Jyeshtha Purnima 2026 : आज पूर्णिमा की रात में करें बेहद खास उपाय , आर्थिक तंगी दूर होती है

Jyeshtha Purnima 2026 : आज पूर्णिमा की रात में करें बेहद खास...

Amarnath Yatra 2026 : बाबा अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से, जानिए हिमलिंग से जुड़ी ये खास बातें

Amarnath Yatra 2026 : बाबा अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से, जानिए हिमलिंग...