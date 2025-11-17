सहारा की संपत्ति बिक्री पर SC में सुनवाई छह हफ्ते टली, अदाणी समूह को संपत्ति बेचने की इजाजत से जुड़ा है केस

  1. हिन्दी समाचार
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सहारा समूह (Sahara Group) की कंपनी की ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई छह सप्ताह के लिए टाल दी है, जिसमें अदाणी समूह (Adani Group) को अपनी कुछ संपत्तियां बेचने की अनुमति मांगी गई है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

बता दें कि सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड (SICCCL) ने महाराष्ट्र में एम्बी वैली (Aamby Valley) और लखनऊ में सहारा शहर (Sahara City) समेत विभिन्न संपत्तियों को अदाणी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को बेचने की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  का रुख किया था।

