School Closed : ठंड के कारण अगले पांच दिनों तक रहेंगे बंद, शिक्षा मंत्री का आदेश

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इन दिनों पड़ रही भीषण ठंड के मद्देनजर नर्सरी से लेकर 5वीं क्लास तक के छात्रों के लिए अगले पांच दिनों तक सारे स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी मार्लेना (Delhi Education Minister Atishi Marlena) ने रविवार को यह ऐलान किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘मौजूदा ठंड के कारण दिल्ली में नर्सरी से क्लास 5 तक के छात्रों के लिए अगले पांच दिनों (शुक्रवार) तक स्कूल बंद रहेंगे।

इससे पहले दिल्ली के शिक्षा निदेशालय (Directorate of Education) ने शनिवार को जारी एक आदेश में बताया था कि कड़ाके की ठंड के कारण स्कूलों में शीतकालीन अवकाश (School Winter Vacation) 10 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि बाद में इस आदेश को वापस लेते हुए दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि इस आदेश में कुछ त्रुटि थी।

Schools in Delhi will remain closed for the next 5 days due to the prevailing cold weather conditions, for students from Nursery to Class 5.

— Atishi (@AtishiAAP) January 7, 2024