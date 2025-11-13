विज्ञान मेला युवाओं के कौशल एवं प्रतिभा को प्रदर्शित करने का है एक अद्भुत मंच: ब्रजेश पाठक

  1. हिन्दी समाचार
By शिव मौर्या 
लखनऊ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गुरुवार को विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित 23वें अखिल भारतीय विज्ञान मेला का उद्घाटन किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि, विज्ञान मेला युवाओं के कौशल एवं प्रतिभा को प्रदर्शित करने का एक अद्भुत मंच है।

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, आज जनपद मेरठ में युवाओं के कौशल और प्रतिभा को उचित स्थान एवं उनके उत्साहवर्धन हेतु विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित 23वें अखिल भारतीय विज्ञान मेला उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। विज्ञान मेला युवाओं के कौशल एवं प्रतिभा को प्रदर्शित करने का एक अद्भुत मंच है, जहां उनके विभिन्न नवाचारों, प्रयोगों एवं वैज्ञानिक अनुसंधानों के प्रति न केवल उत्साहवर्धन होता है, बल्कि युवाओं में छुपी वैज्ञानिक प्रतिभा को प्रकाशमान करता है।

इस अवसर पर सह सरकार्यवाह, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ डॉ० कृष्ण गोपाल, राज्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार सोमेंद्र तोमर, वरुण अग्रवाल, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, विद्या भारती गोविंद चंद्र महंत, पूर्व सांसद राजेश अग्रवाल, मनमोहन गुप्ता, डॉ० आशीष अग्रवाल, डॉ० विनोद अग्रवाल, डॉ० सुधांशु अग्रवाल, कृष्ण कुमार शर्मा, नागेंद्र कुमार पांडेय, अश्वनी गुप्ता एवं अन्य लोगा उपस्थित रहे।

 

