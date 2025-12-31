  1. हिन्दी समाचार
  3. रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ: अयोध्या पहुंचे राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने किया रामलला के दर्शन, भक्ति-उत्सव में डूबी रामनगरी

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में प्रतिष्ठा द्वादशी के अवसर पर रामलला का भव्य अभिषेक किया गया। इस मौके पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

By शिव मौर्या 
Updated Date

अयोध्या। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में प्रतिष्ठा द्वादशी के अवसर पर रामलला का भव्य अभिषेक किया गया। इस मौके पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, भारत की चेतना के उत्कर्ष की साक्षी बन रही श्री अयोध्या नगरी में आज प्रभु श्री रामलला के नूतन विग्रह के प्राण-प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ का पावन दिन है।

पढ़ें :- उत्तर प्रदेश अब निवेशकों के विश्वास का बन गया है राज्य, लखनऊ और नोएडा में एआई सिटी बसाने की है तैयारी: सीएम योगी

श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री रामलला का विराजमान होना प्रतीक है कि सदियों के संघर्ष को समाप्ति मिली और वेदना को विराम मिला। हमारी तीन पीढ़ियों की साधना और संघर्ष, पूज्य साधु-संत गण के आशीर्वाद और 140 करोड़ देशवासियों के विश्वास की परिणति है कि आज हम इस पावन पल के साक्षी बन रहे हैं। आज प्रत्येक रामभक्त के हृदय में संतोष है।

वहीं, इस मौके पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करने के बाद राम मंदिर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में राम लला के दर्शन-पूजन किया। साथ ही, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर अन्नपूर्णा मंदिर में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे।

 

पढ़ें :- Cough Syrup Case: अखिलेश, बोले-बिना किसी दबाव के असली गुनाहगारों को पकड़िए, प्रधान-नगरी वाराणसी का ये हाल तो बाक़ी सब समझ सकते हैं?
